La Sir batte Cisterna 3-0 e va in semifinale Scudetto

La Sir passa 3-0 sul campo di Cisterna e vola in semifinale Scudetto. Partita non facile per i Block Devils, che però escono fuori con determinazione nei momenti più difficili e piegano la resistenza dei ragazzi di Soli.

I Block Devils attenti in ricezione (54% di positiva), alte percentuali in attacco (50% di squadra) e soprattutto hanno alla fine fatto la differenza con il muro, con 12 i punti diretti e tanta pressione sugli avversari, costretti a forzare le giocate.

È Leon con 16 punti (2 ace, 54% in attacco) il miglior realizzatore di Perugia, ma l’Mvp meritatissimo se lo prende Kamil Rychlicki. L’opposto lussemburghese chiude con 15 palloni vincenti attaccando con grande continuità (65%) per tutto l’arco del match. Bene al centro Mengozzi (73% in primo tempo), regia lucida quella di Giannelli e poi là dietro c’è il solito spettacolare Max Colaci.

foto Brenda

Tabellino

Top Volley Cisterna – Sir Safety Conad Perugia 0-3

23-25; 20-25; 20-25

TOP VOLLEY CISTERNA: Baranowicz 2, Dirlic 18, Bossi 5, Zingel 5, Maar 14, Rinaldi 2, Cavaccini (libero), Raffaelli 3, Wiltenburg 1. N.e.: Picchio, Giani, Saadat. All. Soli, vice all. Cocconi.

SIR SAFETY CONAD PERUGIA: Giannelli 5, Rychlicki 15, Mengozzi 6, Solè 6, Leon 16, Anderson 8, Colaci (libero), Plotnytskyi, Travica. N.e.: Ricci, Ter Horst, Russo, Piccinelli (libero), Dardzans. All. Grbic, vice all Valentini.

Arbitri: Bruno Frapiccini – Ubaldo Luciani

LE CIFRE – CISTERNA: 12 b.s., 4 ace, 34% ric. pos., 16% ric. prf., 47% att., 3 muri. PERUGIA: 9 b.s., 4 ace, 52% ric. pos., 31% ric. prf., 50% att., 12 muri

La partita

I Block Devils trovano subito il break in avvio, determinati a chiuderla. Sul massimo vantaggio di + 4 (12-8) la Sir subisce il ritorno di Cisterna, guidata da Maar. Proprio un muro su Maar vale il +3 Sir (21-18). L’invasione di Leon e poi l’errore del capitano al servizio tengono i padroni di casa incollati a -1. Il servizio di Rinaldi a rete dà il primo set alla Sir (25-23).

Nel secondo set sono i padroni di casa a trovare il break (5-2 sull’attacco di Zingel). Cisterna mantiene il +3 fino al 14-11, quando subisce il ritorno dei Block Devils, che trovano il pari. Sorpasso Perugia sull’errore in attacco di Dirlic (19-18). I Block Devils capiscono che è il momento di spingere sull’acceleratore e chiudono anche il secondo set 25-20.

Cisterna ancora aggressiva in avvio di terzo set. L’ace di Dirlic vale il +3 (6-3). Perugia accorcia con l’ace di Leon (11-12). Il pari (13-13) lo dà Anderson. La Sir prova a scappare (19-15 con il muro di Mengozzi). E’ ancora il muro a spingere Perugia, che si prende la semifinale con il punto di Anderson.

Perugia vola, come da pronostico, in semifinale Scudetto. Esultano i Sirmaniaci sugli spalti. Pronti per la trasferta di giovedì a Trento, dove c’è da ribaltare il 3-2 subito al PalaBarton per prendersi la finale di Champions League.