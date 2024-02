La Sir batte 3-1 Trento e lancia la sfida playoff ai campioni d’Italia IMMAGINI

Di fronte a quasi 5mila spettatori i Block Devils battono l'Itas

La Sir batte l’Itas Trentino nel big match del PalaBarton, anticipo di quella che potrebbe essere la finale scudetto.

Nel primo set partono subito forte i Block Devils, spinti dal tifo infernale del PalaBarton, che segna il nuovo record con 4918 spettatori. Perugia si porta a +5 (6-1). Trento accorcia a -1, ma i padroni di casa riescono a tenere sempre la testa avanti, sino al 25 pari. Riuscendosi però a prendere il set (27-25).

Nel secondo set Block Devils che trovano ancora il break, ma stavolta Trento resta incollata. Perugia sprinta però nel finale e si porta sul 2-0 con il parziale di 25-20.

Equilibrio nel terzo set, dove l’Itas riesce a spuntarla 25-22.

Ma nel quarto parziale i padroni di casa a metà set trovano l’allungo decisivo e chiudono il match con un perentorio 25-17.

Un big match che non cambia nulla nella classifica finale della stagione regolare della Superlega, ma che certamente mostra come i Block Devils abbiamo tutte le carte per contendere lo Scudetto a Trento.

Sir Susa Vim Perugia – Itas Trentino Trento 3-1

27-25; 25-20; 22-25; 25-17