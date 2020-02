La Sir a Vibo per l'aggancio in vetta: le ultime sulla partita di stasera - Tuttoggi

Sir a Vibo per allungare la serie in Superlega e sperare nell’aggancio in testa alla classifica alla Lube, impegnata nel big match a Modena.

Capitan De Cecco mette però in guardia i Block Devils: “A Vibo ci aspetta una gara molto difficile. Loro, al di là dei risultati ottenuti finora, restano una bella squadra con tanti grandi ed importanti giocatori. Sarà tosta espugnare il PalaMaiata che sarà sicuramente pieno, occorrerà avere la massima concentrazione e pensare a mettere in campo il nostro gioco”.

Fischio d’inizio alle ore 19:30 al PalaMaiata, nuova casa ufficiale della Tonno Callipo da pochi giorni e che si preannuncia gremito di spettatori.

Tutti a disposizione di mister Heynen i Block Devils. De Cecco in cabina di regia, Atanasijevic opposto, Podrascanin e Russo coppia di centrali, Leon e Lanza martelli ricevitori e Colaci libero. Al netto di possibili sorprese, potrebbe essere questo il 6+1 di Perugia.

Gli avversari

Di fronte una Vibo che sta lottando per mantenere la categoria (terz’ultimo posto attuale con dodici punti e con tre lunghezze di vantaggio dalla zona rossa) e che viene dall’importantissima vittoria in tre set a Sora in quello che era un vero e proprio diretto.

Baranowicz ed Aboubacar in diagonale, Mengozzi e Chinenyeze al centro, Defalco e Carle in banda con Rizzo libero. Saranno questi con ogni probabilità i sette iniziali di coach Cichello.

Se i favori del pronostico sono dalla parte di Perugia, sono però davvero tante le insidie del match. In primis per le qualità tecniche di Vibo, formazione con atleti esperti con Baranowicz, Mengozzi e Rizzo, e con giovani interessantissimi, come il martello americano classe ’97 Defalco e come il centrale francese classe ’98 Chinenyeze. E poi per l’aspetto ambientale con Vibo che finalmente torna a giocare “a casa” e che quindi sarà super motivata di fronte alla propria gente.

Attenzione ai servizi mancini dell’opposto Aboubacar, attenzione al gioco estremamente veloce di Baranowicz, attenzione agli attacchi tutti transalpini di Carle in posto quattro e di Chinenyeze in zona tre.

Perugia dovrà fare il suo gioco, lavorare bene in fase break, spingere al servizio e dare qualità al contrattacco su palla scontata. Tutte caratteristiche della squadra di Heynen che dovranno uscire fuori al PalaMaiata per tornare a casa con la vittoria e proseguire nella striscia positiva.

I precedenti

Undici i precedenti tra le due formazioni. Nove le vittorie della Sir Safety Conad Perugia, due i successi della Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia. L’ultimo confronto diretto risale allo scorso 17 novembre per il match d’andata della Superlega 2019-2020 con vittoria di Perugia al PalaBarton 3-0 (25-7, 25-17, 25-17).

Probabili formazioni

TONNO CALLIPO CALABRIA VIBO VALENTIA: Baranowicz-Aboubacar, Mengozzi-Chinenyeze, Defalco-Carle, Rizzo libero. All. Cichello.

SIR SAFETY CONAD PERUGIA: De Cecco-Atanasijevic, Podrascanin-Russo, Leon-Lanza, Colaci libero. All. Heynen.

Arbitri: Bruno Frapiccini – Ubaldo Luciani.