La Sir a Taranto cede un set, ma si prende i 3 punti GALLERY

I Block Devils partono bene, poi si fanno rimontare nella seconda frazione, per poi chiudere il match 3-1 | Domenica c'è Trento

La Sir torna da Taranto con 3 punti, come da pronostico. Cedendo però a sorpresa il secondo set. Una vittoria che cancella solo in parte la delusione di Supercoppa, ma che consente ai Block Devils di proseguire la marcia in Superlega a punteggio pieno. Non fa meglio Trento, attesa domenica al PalaBarton, che in casa cede un punto a Padova. A dimostrazione di come, in questa parte della stagione, molte squadre siano ancora in rodaggio.

La partita

I Block Devils partono concentrati e sul 9-9 accelerano, trascinati da Leon. Concentrazione che non cala nel finale di set, che si chiude a favore di Perugia 25-19.

Nel secondo set ancora equilibrio iniziale. A rompere l’equilibrio l’ace di Rychlicki, imitato poco dopo da Leon, che mette a segno il primo punto dai 9 metri in questo campionato, che vale il +3.

Questa volta però Taranto non si scioglie e resta incollata ai Block Devils. Che provano a scappare ancora, portandosi sul +4 (15-19), ma subendo ancora il rientro dei padroni di casa. Costringendo Grbic a richiamare i suoi.

La Sir sembra poter portare in porto agevolmente anche il secondo set, ma Taranto trova il pari sul 22-22. E trascinata da Sabbi si prende il set 25-23.

Nel terzo set il primo breck a favore di Perugia arriva ancora sugli errori di Taranto. Ma al di là degli errori degli avversari, Perugia torna a giocare in maniera più sciolta. Anche perché ora difende anche bene.

Ace di Leon per il +6 (9-15). Ace anche per Solè (10-19). Sul tentativo di ritorno di Taranto, Grbic chiama time-out.

Partecipa alla festa dai 9 metri anche Plotnytskyi (14-23). E Solè chiude il set a favore di Perugia 25-16.

Nel quarto set il breck di Perugia arriva con l’ace di Leon (3-5). La Sir questa volta non cala di concentrazione e mantiene a distanza Taranto, per allungare fino al 25-17.

Prisma Volley Taranto – Sir Safety Conad Perugia 1-3

19-25; 25-23; 16-25; 17-25

il muro di Perugia durante Gioiella Prisma TARANTO – Sir Safety Conad PERUGIA Foto: Michele Benda Kamil RYCHLICKI, attacco durante Gioiella Prisma TARANTO – Sir Safety Conad PERUGIA, 4ª giornata Superlega Credem Banca, Campionato Italiano di Pallavolo Maschile Serie A1 2021-22. presso PalaMazzola Taranto IT, 3 novembre 2021. Foto: Michele Benda [riferimento file: 2021-11-03/_ND58314] Wilfredo LEON VENERO, attacco durante Gioiella Prisma TARANTO – Sir Safety Conad PERUGIA, 4ª giornata Superlega Credem Banca, Campionato Italiano di Pallavolo Maschile Serie A1 2021-22. presso PalaMazzola Taranto IT, 3 novembre 2021. Foto: Michele Benda [riferimento file: 2021-11-03/_ND58279] Sirmaniaci durante Gioiella Prisma TARANTO – Sir Safety Conad PERUGIA, 4ª giornata Superlega Credem Banca, Campionato Italiano di Pallavolo Maschile Serie A1 2021-22. presso PalaMazzola Taranto IT, 3 novembre 2021. Foto: Michele Benda [riferimento file: 2021-11-03/_ND58264] Matthew ANDERSON, attacco durante Gioiella Prisma TARANTO – Sir Safety Conad PERUGIA, 4ª giornata Superlega Credem Banca, Campionato Italiano di Pallavolo Maschile Serie A1 2021-22. presso PalaMazzola Taranto IT, 3 novembre 2021. Foto: Michele Benda [riferimento file: 2021-11-03/_ND58260] esultanza durante Gioiella Prisma TARANTO – Sir Safety Conad PERUGIA, 4ª giornata Superlega Credem Banca, Campionato Italiano di Pallavolo Maschile Serie A1 2021-22. presso PalaMazzola Taranto IT, 3 novembre 2021. Foto: Michele Benda [riferimento file: 2021-11-03/_ND58084] Simone GIANNELLI durante Gioiella Prisma TARANTO – Sir Safety Conad PERUGIA, 4ª giornata Superlega Credem Banca, Campionato Italiano di Pallavolo Maschile Serie A1 2021-22. presso PalaMazzola Taranto IT, 3 novembre 2021. Foto: Michele Benda [riferimento file: 2021-11-03/_ND58059] time-out, Nikola GRBIC durante Gioiella Prisma TARANTO – Sir Safety Conad PERUGIA, 4ª giornata Superlega Credem Banca, Campionato Italiano di Pallavolo Maschile Serie A1 2021-22. presso PalaMazzola Taranto IT, 3 novembre 2021. Foto: Michele Benda [riferimento file: 2021-11-03/_ND58038] Massimo COLACI, durante Gioiella Prisma TARANTO – Sir Safety Conad PERUGIA, 4ª giornata Superlega Credem Banca, Campionato Italiano di Pallavolo Maschile Serie A1 2021-22. presso PalaMazzola Taranto IT, 3 novembre 2021. Foto: Michele Benda [riferimento file: 2021-11-03/_ND57989] Sebastian SOLÉ, attacco durante Gioiella Prisma TARANTO – Sir Safety Conad PERUGIA, 4ª giornata Superlega Credem Banca, Campionato Italiano di Pallavolo Maschile Serie A1 2021-22. presso PalaMazzola Taranto IT, 3 novembre 2021. Foto: Michele Benda [riferimento file: 2021-11-03/_ND57957] Matthew ANDERSON, attacco durante Gioiella Prisma TARANTO – Sir Safety Conad PERUGIA, 4ª giornata Superlega Credem Banca, Campionato Italiano di Pallavolo Maschile Serie A1 2021-22. presso PalaMazzola Taranto IT, 3 novembre 2021. Foto: Michele Benda [riferimento file: 2021-11-03/_ND57904] saluti iniziali durante Gioiella Prisma TARANTO – Sir Safety Conad PERUGIA, 4ª giornata Superlega Credem Banca, Campionato Italiano di Pallavolo Maschile Serie A1 2021-22. presso PalaMazzola Taranto IT, 3 novembre 2021. Foto: Michele Benda [riferimento file: 2021-11-03/_NZ63785] esultanza durante Gioiella Prisma TARANTO – Sir Safety Conad PERUGIA, 4ª giornata Superlega Credem Banca, Campionato Italiano di Pallavolo Maschile Serie A1 2021-22. presso PalaMazzola Taranto IT, 3 novembre 2021. Foto: Michele Benda [riferimento file: 2021-11-03/_ND58407] Luigi RANDAZZO, attacca contro il muro di Perugia durante Gioiella Prisma TARANTO – Sir Safety Conad PERUGIA, 4ª giornata Superlega Credem Banca, Campionato Italiano di Pallavolo Maschile Serie A1 2021-22. presso PalaMazzola Taranto IT, 3 novembre 2021. Foto: Michele Benda [riferimento file: 2021-11-03/_ND58395]

(a seguire servizio completo con statistiche e commenti)