La scrittrice ternana Patrizia Fortunati protagonista al Salone del libro - Tuttoggi.info

La scrittrice ternana Patrizia Fortunati è stata protagonista al “Salone Internazionale del libro di Torino”, ottenendo una prestigiosa premiazione nella categoria “Fuoriclasse” con il romanzo “Noi siamo la Belinda!”, edito da Giunti. La sezione “Fuoriclasse” premia il miglior libro di letteratura sportiva per ragazze e ragazzi e quello di Patrizia Fortunati è stato definito un “divertente romanzo sulla crescita di un gruppo di ragazzi outsider impegnati per la loro squadra di calcio mista, soprannominata “Belinda””. Un premio che acquista ancora più volare considerando che gli altri finalisti sono stati La squadra dei sogni. Momenti di gloria. Storia e storie dei giochi olimpici (Gallucci) di Marino Bartoletti, giornalista, conduttore e autore televisivo, scrittore; Una squadra da salvare. Dream Volley (Il Castoro) di Annalisa Strada, autrice per bambini e ragazzi, e Myriam Sylla, pallavolista e atleta della nazionale femminile di volley; Vittoria di squadra (Mondadori) di Sarah Pellizzari Rabolini, scrittrice, giornalista e insegnante; Quandogiochi (Rizzoli) di Marco Parolo, ex calciatore e commentatore delle partite di calcio, e Marco Cattaneo, giornalista, conduttore televisivo e autore di libri per ragazzi.

La scrittrice ternana Patrizia Fortunati

La scrittirice ternana Patrizia Fortunati è nata a Terni, dove vive con il marito e due figlie. Laureata in Lettere, ha lavorato per oltre dieci anni nel mondo dell’associazionismo, della cooperazione e del volontariato. Ha esordito nel 2013 con il romanzo Marmellata di prugne (ali&no, 2013). Nel 2015 ha pubblicato Trecento secondi (Falco Editore, 2017) e nel 2016 ha partecipato ai progetti collettivi Favole migranti (Amazon Media, 2016) e Ricette per ricominciare. Quaranta autori in cucina per la ricostruzione del centro Italia (ali&no, 2016), il cui ricavato è stato devoluto in beneficienza. Ad aprile 2017 è uscita la sua prima silloge poetica, Ai fili invisibili (ali&no), mentre nel marzo 2018 il suo terzo romanzo, Altrove (ali&no, 2018). Con Benni, Celestina e tre piani in ascensore si mette alla prova con la narrativa per ragazzi, cimentandosi in una scrittura divertente e avventurosa e raccontando il mondo visto con gli occhi di una vivacissima ragazzina.