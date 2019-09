La ricotta salata della Valnerina tra i presidi Slow Food di Cheese 2019

share

La ricotta salata della Valnerina, presidio Slow Food da un anno, sarà presente per la prima volta a Cheese 2019, la manifestazione internazionale più importante dedicata ai formaggi a latte crudo e ai latticini.

130 kg di ricotta salata della Valnerina sono partiti dal Municipio di Vallo di Nera (PG), il borgo medievale dove ogni anno si svolge la manifestazione “Fior di Cacio”, alla volta di Bra (CN), per approdare tra i banchi espositivi dedicati ai produttori fermier: piccole e piccolissime aziende agricole che trasformano solo il latte dei propri animali, praticano prevalentemente il pascolo e producono formaggi senza fermenti selezionati o con fermenti autoprodotti.

Così, dal 20 al 23 settembre, in rappresentanza di tutti i casari aderenti all’associazione, saranno presenti nella cittadina piemontese i prodotti delle aziende: Natalina Marsili Civita di Cascia, Ernesto Tiberi di Norcia, Giovanni Massimiani di Apagni di Sellano, Sandra Barcaroli di Castelluccio di Norcia e Cinzia Lattanzi di Castel Ritaldi. Un’importante opportunità, per le nostre realtà artigianali, di far conoscere le proprie eccellenze ad un pubblico che si attesta sulle 300.000 presenze stimate nell’edizione 2017.

Slow Food e il Comune di Vallo di Nera sono al fianco dei produttori della Valnerina, che oltre alla ricotta salata del presidio producono pecorini, formaggi caprini e caciotte squisite.

share

Stampa