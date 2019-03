La Quarta di Scheggino domani torna in piazza Carlo Urbani

Torna nel cuore della Valnerina umbra, per la precisione a Scheggino, “La Quarta di Scheggino”, una mostra mercato degli agricoltori in cui vengono esposti prodotti gastronomici ed artigianali di qualità del territorio Umbro e della Valnerina. Gli stand presenti alla manifestazione saranno disposti nel cuore del borgo di Scheggino, tra Piazza Carlo Urbani e il centro del paese.

La mostra mercato degli agricoltori prende il nome dal fatto che viene riproposta ogni quarta domenica del mese, da marzo a dicembre, ed è stata istituita ed organizzata per la prima volta il 26 Marzo 2017.

Nata da un’iniziativa della pro loco di Scheggino, in collaborazione con gli esercizi commerciali del territorio e con il patrocinio del Comune di Scheggino, la mostra mercato degli agricoltori accoglierà come partecipanti le aziende agricole produttrici di eccellenze del territorio umbro e zone limitrofe, come: ortaggi, tartufo, zafferano, farro, lenticchie, formaggi e salumi, senza dimenticarsi di altri prodotti come l’olio, prodotti alla canapa, artigianato, ceramica e molto altro.

Il mercato degli agricoltori

“La Quarta di Scheggino” si pone gli obiettivi di contribuire al sostegno e alla rinascita dell’economia rurale locale, ricostruire l’immagine della Valnerina, in seguito al terremoto che ha colpito queste zone nell’ottobre 2016, promuovere la conoscenza di prodotti alimentari enogastronomici e, ovviamente, favorire lo sviluppo turistico del borgo di Scheggino.

Spazio anche agli artigiani

Oltre che per essere famosa come mercato degli agricoltori, il mercato che si svolge la quarta domenica del mese è anche un luogo di ritrovo per gli artigiani dell’Umbria. Gli artigiani locali, con produzioni d’eccellenza artistiche e manuali, si ritrovano per esporre opere inedite e per dar luogo a una vetrina di tutti gli oggetti realizzati con legno, acciaio e materiali differenti, nonchè stoffe e ceramiche, quadri e ricami.

Quindi il prossimo appuntamento con “La Quarta di Scheggino” sarà domenica 24 marzo 2019, un’occasione fantastica per conoscere le eccellenze umbre, non solo gastronomiche, e visitare il bellissimo borgo di Scheggino.

Saranno presenti anche i ragazzi del gruppo Libera Espressione che faranno delle dirette nei loro social network dalle 12 alle 14.

Tutte le info nel sito www.laquartadischeggino.it

