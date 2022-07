"La prevenzione non va in vacanza", a Terni un progetto per la salute degli occhi - Tuttoggi

Una campagna di informazione nei principali Comuni della Provincia di Terni

La sezione di Terni, quindi, effettuerà tra il 25 luglio e il 12 agosto una campagna di informazione e di distribuzione di materiali in tutti i principali Comuni della Provincia di Terni. Nel materiale che sarà distribuito gli utenti avranno modo di leggere alcuni consigli per affrontare l’estate preservando la salute e la vista.

GIORNO LUOGO ORARIO LUNEDI’ 25 LUGLIO TERNI E CENTRI COMMERCIALI ORE 9 – 17 MARTEDI’ 26 LUGLIO ORVIETO ORE 9 – 17 MERCOLEDI’ 27 LUGLIO MERCATINO TERNI ORE 7 – 15 GIOVEDI’ 28 LUGLIO MARMORE – CASCATA ORE 9 – 17 VENERDI’ 29 LUGLIO ARRONE – FERENTILLO ORE 9 – 17 SABATO 30 LUGLIO PIEDILUCO ORE 9 – 17 LUNEDI’ 1 AGOSTO NARNI – NARNI SCALO ORE 9 – 17 MARTEDI’ 2 AGOSTO TERNI E CENTRI COMERCIALI ORE 9 -17 MERCOLEDI’ 3 AGOSTO MERCATINO TERNI ORE 7 – 15 GIOVEDI’ 4 AGOSTO AMELIA ORE 9 – 17 VENERDI’ 5 AGOSTO AVIGLIANO – MONTECASTRILLI – CASTEL DELL’AQUILA ORE 9 – 17 SABATO 6 AGSOTO MERCATINO NARNI ORE 7 – 15 LUNEDI’ 8 AGOSTO OTRICOLI – CALVI ORE 9 – 17 MARTEDI’ 9 AGOSTO ACQUASPARTA ORE 9 – 17 MERCOLEDI’10 AGOSTO MERCATINO TERNI ORE 7 – 15 Date, luoghi e orari della distribuzione del materiale

Check-up visivi ortottici

Durante “La prevenzione non va in vacanza”, inoltre, sarà possibile prenotare un check-up visivo ortottico, che si terrà presso i locali della sezione ternana, in via B. Faustini 22, nel periodo tra il 1 e il 12 agosto. I check up visivi, effettuati dall’ortottista Busatti Maria Carlotta, saranno rivolti a identificare difetti sensoriali e della motilità oculare (strabismo, ambliopia).