La Presidente Tesei riceve lo spoletino Mirko Gori - Tuttoggi

Assistente capo della Polizia Penitenziaria e kickboxer professionista, Mirko Gori ha conquistando per la quinta volta il titolo di campione mondiale Kickboxing K-1 XFC.

Con un post sui social la Presidente della Regione Donatella Tesei racconta il suo incontro con lo spoletino Mirko Gori, pluricampione di kick boxing, che negli ultimi anni ha continuato a collezionare titoli per sè ma si è anche molto impegnato nella formazione dei più giovani che accompagna in giro per l’Italia facendoli partecipare a vari campionati sportivi di settore.

“Oggi ho avuto il piacere di ricevere lo spoletino Mirko Gori, assistente capo della Polizia Penitenziaria e kickboxer professionista – scrive la Tesei – Mirko nella sua disciplina e negli anni ha riportato numerose vittorie, conquistando molteplici titoli sia nazionali che internazionali. In ultimo, lo scorso 22 ottobre, si è laureato per la quinta volta campione mondiale Kickboxing K-1 XFC. Per il suo impegno e per la sua dedizione in ambito sportivo gli facciamo dono, come di consueto, della nostra bandiera in virtù dell’orgoglio che rappresenta per la nostra Regione.”