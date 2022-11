La Presidente della Regione Tesei incontra gli "Amici in carrozzina" - Tuttoggi

E’ stato un proficuo incontro quello che si è svolto nei giorni scorsi a Palazzo Donini fra la Presidente della Regione, Donatella Tesei, e gli “Amici in carrozzina”, rappresentati dal fondatore Carlo Reali e da Luca Panichi, tappa importante in quel virtuoso percorso di civiltà iniziato dall’associazione nel 2019 in Altotevere.

Nell’appuntamento si è anche affrontato il tema dei Peba, con la Presidente che ha manifestato interesse e volontà nel favorire il giusto quadro operativo per la loro attuazione.

Attraverso le risorse stanziate a fine luglio, dentro una strada condivisa in Assemblea legislativa ed in Giunta e supportata anche dagli “Amici in carrozzina”, si dovranno ora definire linee guida efficaci che possano stimolare le azioni sui territori.

L’incontro con la Presidente Tesei si è svolto all’indomani della pubblicazione sul BUR regionale del Bando di assegnazione dei fondi regionali che pone l’Umbria al pari di altre Regioni italiane nel recepimento delle direttive nazionali sull’abbattimento delle barriere architettoniche.