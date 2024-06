La Piattaforma, approvate linee guida per affidamento nuova gestione - Tuttoggi.info

Delibera della giunta comunale di Umbertide, il futuro avviso di concessione amministrativa riguarderà la parte interna della struttura e gli ex locali destinati a pizzeria

La giunta comunale di Umbertide ha approvato le linee guida per l’affidamento della nuova gestione della struttura comunale “La Piattaforma” – sala polivalente e parco esterno – di via dei Patrioti mediante concessione amministrativa.

L’intenzione di Comune e Amministrazione è quella di riportare questo importante luogo storico, vero centro pulsante della vita associativa e culturale di Umbertide, ad una nuova vita. L’impegno dell’Ente è quello di restituire agli umbertidesi uno spazio multifunzionale presso uno dei luoghi da loro più amati. In tal senso si sta procedendo puntando a ricostruire un luogo di aggregazione moderno e funzionale.

Il futuro avviso di concessione amministrativa, che riguarderà la parte interna della struttura, cioè la storica Piattaforma, sarà rivolto principalmente ad operatori del terzo settore, associazioni culturali, fondazioni, Enti di promozione sociale ed onlus, mentre gli ex locali destinati a pizzeria saranno destinati ad attività di tipo socio-culturali a servizio della collettività, quali i centri ricreativi ed estivi per minori.

Per l’affidamento della parte interna della Piattaforma sarà individuata la migliore soluzione gestionale che garantisca qualità dei servizi e la più ampia fruibilità nel rispetto delle finalità degli immobili, della loro destinazione d’uso e del rapporto di stretta connessione con il centro storico. Due anni fa erano stati effettuati alcuni lavori di ristrutturazione, grazie ad un finanziamento di 195mila euro ottenuto dal Comune di Umbertide tramite fondi europei erogati dalla Regione Umbria.

Una parte del contributo venne destinata alla realizzazione di lavori per 106mila euro per la ristrutturazione della Piattaforma, mentre la restante parte venne destinata all’acquisizione di forniture (arredi e strumentazioni) e a beneficio delle attività dei partner che hanno aderito alla Ats (Associazione temporanea di scopo) che vide come capofila il Comune di Umbertide e 15 soggetti tra istituzioni scolastiche, aziende del territorio e associazioni culturali.