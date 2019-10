La nuotatrice tifernate Veronica Tancredi primeggia al Trofeo nazionale ‘Coni Kinder+Sport’

All’edizione 2019 del Trofeo Coni Kinder+Sport, la manifestazione multisportiva nazionale rivolta ai ragazzi under 14 svoltasi recentemente a Crotone (Cutro e Isola capo Rizzuto), si è accesa la stella della giovanissima nuotatrice tifernate Veronica Tancredi, che ha primeggiato in vasca portando in alto i colori della città e della Regione Umbria.

L’atleta della Polisport si è classificata al quarto posto assoluto nelle due gare disputate in stile delfino e dorso. Allenata da Alice Scarscelli, Veronica è stata selezionata nella rappresentativa umbra, che contava in tutto quattro nuotatori, insieme ad un altro coetaneo, sempre tesserato per Polisport, Chetouane Ayoub, che ha ben figurato nella manifestazione.

“La grande tradizione del nuoto tifernate si arricchisce di una nuova bella promessa, che con talento e abnegazione ha saputo imporsi in un contesto nazionale di alto livello”, sottolinea l’assessorato allo Sport, nel rimarcare “la soddisfazione per una prestigiosa affermazione, che rende orgogliosa tutta la comunità”.

Una soddisfazione alla quale si unisce anche l’amministratore unico di Polisport, che evidenzia “il grande lavoro degli istruttori della nostra società e la passione con cui tanti giovani si preparano quotidianamente a simili ribalte, potendo contare su un impianto come le piscine comunali che siano costantemente impegnati a migliorare e rendere sempre più adeguato alle esigenze dell’utenza e agli obiettivi sportivi dei praticanti”.

Il Trofeo Coni Kinder+Sport è riservato agli atleti delle Associazioni Sportive Dilettantistiche e le Società Sportive Dilettantistiche (ASD/SSD) iscritte al Registro Nazionale del CONI e affiliate alle FSN, DSA. Obiettivo primario dell’evento è quello di portare i ragazzi ad acquisire sicurezza e abituarli alla competizione in maniera sana, preparandoli alle sfide più importanti nel panorama nazionale e internazionale.

