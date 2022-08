La Notte delle Famiglie a Todi si fa grande - Tuttoggi

“Vogliamo che Todi sia una città da vivere ad ogni età”, evidenzia l’assessore alla cultura Alessia Marta. “Per questo, dopo i recenti concerti per i giovanissimi, abbiamo voluto impegnarci per una proposta rivolta ai più piccoli e ai loro genitori, ampliando il programma anche in alcuni borghi del territorio comunale”.

In occasione della Notte Bianca dei bambini e della famiglia sarà possibile anche fare la visita al campanile di San Fortunato per ammirare dall’alto, dalle ore 21:30 alle ore 23:30, la città illuminata.

Poco lontano, nell’ambito della manifestazione “Calici di Stelle”, che si svolgerà in contemporanea sempre il 6 agosto, sarà possibile osservare le stelle con i telescopi professionali posizionati sulla sommità del parco della Rocca, in prossimità delle colonne di Beverly Pepper, assistiti dai volontari dell’associazione astrofili “Paolo Maffei”.