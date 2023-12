“La Notte dei Miracoli”: un viaggio di speranza e generosità - Tuttoggi.info

Un evento nato da un desiderio profondo, che ha toccato il cuore dei presenti, svelando il potere delle storie e la forza della solidarietà

Albert Einstein in una delle sue citazioni più famose ricorda un profondo pensiero: “Ci sono due modi di vivere la vita. Uno è pensare che niente sia un miracolo, l’altro è pensare che ogni cosa sia un miracolo”.

Elena e Riccardo, con questa grande certezza nei cuori, hanno chiuso il sipario del Teatro Degli Illuminati di Città di Castello dopo due giornate, 16 e 17 dicembre, di forti emozioni. La seconda edizione dell’evento di beneficenza “La notte dei Miracoli” ha visto centinaia di persone unite da un solo e unico impegno: ‘non smettere mai di credere nella speranza, perché i miracoli accadono ogni giorno’.

Il potere delle storie

“La notte dei miracoli” è stato un evento nato da un desiderio profondo, un’iniziativa che ha toccato il cuore di molte persone, svelando il potere delle storie e la forza della solidarietà.

In questo secondo capitolo dell’evento di beneficenza ideato da Elena Mancini e Riccardo Bigotti, il Teatro Degli Illuminati di Città di Castello ha ospitato una serata indimenticabile. Numerosi ospiti e sponsor erano presenti alla serata per condividere storie di valore di persone, di resilienza, passione e amore. Storie che impattano sulla vita, sul lavoro, sul territorio, sulla comunità e che lasciano un segno di speranza e amore nel cuore.

Coraggio e Generosità

Una storia toccante, quella di Elena e Riccardo, genitori di Giuseppe, che ha riempito di emozione i cuori di tutti gli ospiti presenti, grazie a questo progetto straordinario. L’inizio due anni fa con la nascita di Giuseppe. Una grave patologia cardiaca che spinge la famiglia a trasferirsi a Roma per affrontare numerosi ricoveri e interventi. L’esperienza che segna profondamente e fa emergere il desiderio di aiutare altre famiglie costrette a separarsi per motivi economici durante momenti così difficili.

Un esempio di forza e amore incondizionato. La resilienza e dedizione di Elena e Riccardo hanno così dato vita, a una magia. A Città di Castello, per il secondo anno di fila si assiste ad uno spettacolo di beneficenza indimenticabile. Il loro impegno nel supportare il proprio figlio Giuseppe, affetto da una cardiopatia, è un esempio di vera determinazione e generosità. La Notte dei Miracoli celebra il loro coraggio e la capacità di ispirare, con il loro entusiasmo, tutti i presenti.

Obiettivo Evento

Un viaggio emozionante. Oltre 261 persone il sabato e 250 la domenica hanno vissuto ogni istante di quel miracolo tra musica, attori e cantanti.

Lo spettacolo è stato un viaggio musicale e teatrale che ha catturato l’attenzione di un pubblico attento e partecipe, guidato dagli attori Mauro Silvestrini adulto e Livio Agostini il bambino. Arricchito dalle melodie di talentuosi musicisti, Francesco Conti voce, Lorenzo Baldacci chitarre elettrica e acustica, Davide Fiorucci chitarra, Cristiano Lattanzi basso, Riccardo Bigotti batteria, Federico Lupoi tastiere e sintetizzatori. Le note della loro musica hanno trasportato il pubblico in un viaggio interiore alla ricerca dell’innocenza e della forza interiore.

Questa seconda edizione non è stata solo uno spettacolo, ma una dimostrazione tangibile della volontà di Elena e Riccardo di fare la differenza. L’obiettivo di ripetere l’evento negli anni a venire è un impegno continuo verso la solidarietà e un impegno concreto.

Fare la differenza

La serata si è conclusa con un caloroso ringraziamento agli sponsor, tra cui Groupama Italia, Cascavilla Intermediazioni, T3 ing, Smart 4, Energea, BNI Perugia Rieti Terni – Italia e in particolare, Atlante Cooperativa, che ha sostenuto l’organizzazione per due anni consecutivi. Ai ringrazimenti ha fatto seguito un toccante messaggio di Elena e Riccardo, genitori coraggiosi che hanno trasformato la loro esperienza in una fonte di ispirazione per tutti: “Ciò che vogliamo trasmettere è la speranza e la positività. Grazie a tutti coloro che hanno reso possibile questo miracolo, dimostrando che, quando ci uniamo, possiamo fare la differenza nella vita degli altri” queste le loro emozionanti parole.

Tra gli sponsor presenti Davide Venturi, executive director BNI Perugia Rieti Terni i cui membri hanno partecipato numerosi, ha condiviso il suo apprezzamento per l’evento. “Belief needs inspiration” ha dichiarato:“In BNI cambiamo il modo di fare affari nel mondo imparando a raccontare le storie”. Così Davide Venturi ricorda quei momenti con emozione. “Il potere delle storie è straordinario, e questo evento è una testimonianza di come possano ispirare, motivare e cambiare il mondo. ‘La notte dei miracoli’ è un’esperienza che tocca il cuore e alimenta la speranza”.

E come ricorda Paulo Coelho: “Riusciamo a comprendere il miracolo della vita solo quando lasciamo che l’inatteso accada”. Elena e Riccardo con La “Notte dei Miracoli” lo hanno ricordato a tutti noi regalandoci un’esperienza di condivisione, amore e speranza.

