La Narnese Calcio avrà il San Girolamo per altri 9 anni - Tuttoggi

Rinnovata la convenzione tra Comune di Narni e Narnese Calcio per il San Girolamo di Narni. La nuova convenzione durerà 9 anni

E’ stata rinnovata la convenzione fra Comune di Narni e Narnese Calcio per la gestione dell’impianto sportivo del San Girolamo-Gubbiotti. Lo rende noto l’amministrazione comunale dopo la votazione unanime avvenuta in Consiglio nel corso dell’ultima seduta. La nuova convenzione durerà 9 anni e secondo il Comune è il giusto riconoscimento al lavoro svolto in questi anni dalla Narnese, “società sana, seria, con i conti in ordine e che senz’altro può essere il gestore più qualificato per la struttura sportiva, anche a fronte della pluriennale esperienza sotto il profilo tecnico e professionale”.

Lo sport ha valenza sociale e culturale

L’assessore allo sport Lorenzo Lucarelli ricorda inoltre i notevoli investimenti fatti nell’impiantistica sportiva pubblica e privata da parte della società rossoblù. “La Narnese da quest’anno – sottolinea l’assessore – gestisce anche tutto il settore giovanile calcio che in passato era a carico della Asd Narnia 2014, grazie all’accordo raggiunto con il presidente del Narnia Roberto Pernazza. E’ un valore ulteriore – conclude Lucarelli – che testimonia come lo sport abbia una funzione sociale e culturale. E’ inoltre salute e benessere ed è giusto supportare le realtà che lavorano bene in questa direzione”.