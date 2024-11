La musica dei Babbo Natale accende la festa a Perugia VIDEO Il programma fino al 6 gennaio - Tuttoggi.info

Al suono della musica dei Babbo Natale è stato acceso a Perugia l’Albero di Natale di piazza IV Novembre, insieme alle luminarie. Un’accensione simbolica del programma degli eventi sino al 6 gennaio, in attesa che venga attivata la pista di ghiaccio, quest’anno allestita nella parte alta di corso Vannucci, da piazza della Repubblica.

Il programma

Ad assicurare l’inconfondibile atmosfera natalizia saranno anzitutto gli addobbi a cura del Consorzio Perugia in Centro. Oltre alle luminarie lungo viale Indipendenza, corso Vannucci, in piazza Matteotti e in tantissime altre vie dell’acropoli e dei borghi, gli alberi di piazza IV Novembre (alto 16 metri), piazza Danti e (in collaborazione con Hera) piazza Giordano Bruno. Gli amanti dei selfie potranno sperimentare per la prima volta il maxi cuore luminoso che sarà invece posizionato in piazza Italia.

Colpo d’occhio suggestivo grazie ai mercatini in corso Vannucci, piazza della Repubblica e via Mazzini sino al 6 gennaio con oltre 50 stand. Negli chalet di legno faranno bella mostra prodotti di artigianato nazionale e internazionale, enogastronomia, decorazioni, addobbi a tema e giocattoli, tutti i giorni dalle 10 alle 20.

La pista di ghiaccio

Novità assoluta del 2024 è la pista di pattinaggio sul ghiaccio lunga 50 metri tra piazza della Repubblica e corso Vannucci. Inaugurazione il 7 dicembre (ore 17). Questi gli orari di apertura: feriali 10-24, festivi e prefestivi 10-1. Ad animare il Natale in centro nei fine settimana saranno anche figuranti e, in collaborazione con Fondazione Perugia, concerti dalle terrazze che si affacciano lungo le vie e le piazze.

Inoltre, dal 19 al 22 dicembre piazza del Melo si trasforma con un evento speciale organizzato da Roghers Staff, in collaborazione con il Comune di Perugia, nell’ambito del progetto Switch On cofinanziato dalla Fondazione Perugia: ogni pomeriggio, dalle 17 fino a tarda sera, street food natalizio, vin brulé, concerti dal vivo e un affascinante angolo vintage (sui social dell’associazione il programma completo).

Durante le festività natalizie previsto anche intrattenimento a cura di Radioglox nell’area di via Mazzini e dintorni.

NATALE DEI BAMBINI – Grande spazio al Natale dei più piccoli. Dal 7 dicembre c’è “Il Pianeta di Natale”, laboratori per bambini e bambine al Centro camerale Alessi e nelle biblioteche comunali di San Sisto e Ponte San Giovanni. Un programma pensato per imparare giocando, unendo la tradizione natalizia all’approfondimento scientifico e l’utilizzo di strumenti digitali. Il Post – Perugia Museo della Scienza e della Tecnologia in piazza del Melo ospiterà inoltre un’installazione interattiva basata su Intelligenza Artificiale realizzata dall’artista e UX designer tedesco Benjamin Rabe. Il tutto a cura del Post.

Tra le iniziative dedicate ai bambini c’è anche la Mostra del giocattolo di diverse epoche alla Loggia dei Lanari in piazza Matteotti, che spazierà dalle bambole alle marionette, dal mondo della campagna a quello della fantascienza con robot e astronavi (tutti i giorni 15.30-19.30).

Sempre in piazza Matteotti grande area gioco con i giochi tradizionali, giostra dei cavalli, nonché gli amatissimi Casa e Trenino di Babbo Natale. Sarà presente la cassetta delle lettere per spedire a Babbo Natale le proprie letterine.

NATALE DEI BORGHI – L’atmosfera delle feste accompagnerà cittadini e turisti anche attraverso le affascinanti vie dei borghi del centro storico.

In corso Garibaldi il programma di Natale dell’associazione Vivi il Borgo prevede la mostra “Mappe e vedute. Acqueforti, incisioni, stampe che raccontano Perugia e l’Umbria nei secoli”, “Brindiamo con le coppe”, “La spesa solidale”, nonché le consuete celebrazioni ricreative natalizie, realizzate in collaborazione con l’Acli di Corso Garibaldi. I luoghi interessati dalle iniziative sono la Domus Pauperum, la Biblioteca di San Matteo, la sede di Vivi il Borgo, i locali del Penna Ricci. Domenica 1° dicembre (ore 17) accensione delle luminarie realizzate in collaborazione con i residenti del borgo a cura della Fondazione Collezione Bernardini che gestisce la Torre del Cassero.

Per il “Natale a Priori 2024”, nella zona di via dei Priori, ci sono le aperture della Torre degli Sciri (anche per il brindisi del 31 dicembre), il Laboratorio di ceramica, quello della carta e di astronomia, i presepi che dall’8 dicembre saranno allestiti in tanti punti del quartiere, il Laboratorio Educare alla creatività in via della Tornetta, eventi per bambini, le melodie di Natale, il concerto West Side Story all’auditorium San Francesco al Prato, una mostra di icone presso la chiesa dei santi Stefano e Valentino.

Nell’area di Porta Eburnea, come è ormai consuetudine, i residenti del rione saranno invitati ad addobbare le loro finestre con decori natalizi. Una Tombola Spettacolo con Animatore per Grandi e Piccini” sarà organizzata insieme al Magnifico Rione di Porta Eburnea presso il Collegio della Sapienza Vecchia nei primi giorni di gennaio 2025. Non mancherà il Teatro Laboratorio per bambini da 6 a 11 anni, sempre in collaborazione con il Magnifico Rione di Porta Eburnea, presso la sala Shalom in via Quieta.

Il Borgobello (Borgo XX Giugno-Corso Cavour) dedica diversi eventi al tema della pace e della fratellanza tra i popoli. Sabato 7 e domenica 8 dicembre, avrà luogo l’evento Artisti per la Pace. La kermesse, che si svolgerà di pomeriggio e sera, vedrà artisti provenienti da tutta la città esibirsi in vari luoghi del quartiere. Sarà riproposta la “preghiera di Pace” laico-religiosa e multi-culturale. Oltre alle luminarie nella strada principale, anche luminarie speciali nelle cinque vie dei Monasteri. Un presepe storico sarà installato nella bottega più antica del borgo: quella del falegname Giovanni Caponi. Per il 15 dicembre, in collaborazione con alcune attività commerciali e con il Conservatorio di Perugia, avrà luogo un evento che vedrà l’esibizione di 10 tra musicisti solisti e gruppi jazz in vari locali del quartiere, che per una sera diventerà una “strada del Jazz”. Per tutto il periodo di Natale, un grande albero di 7 metri realizzato con materiali di recupero, realizzato in collaborazione tra Comune, Fondazione Perugia e Gruppo Hera, illuminerà piazza Giordano Bruno. Qui i bambini del borgo porteranno i “giocattoli sospesi” che verranno consegnati, prima del 24 dicembre, alla Caritas.

A Borgo Sant’Antonio-Porta Pesa saranno visibili luoghi normalmente chiusi: la chiesa di Sant’Antonio Abate l’oratorio di San Giovannino, l’oratorio di Sant’Antonio Abate e la bottega della Cereria medievale. Torna la grande rassegna di arte presepiale La via dei presepi a cura della vicepresidente dell’associazione del posto, Marisa Rosi. L’antico borgo sarà illuminato dagli originali festoni realizzati a mano dagli abitanti e agli occhi più a attenti saranno visibili alcuni angoli di suggestiva ambientazione, come una fascinosa Casa della Befana. In collaborazione con Gran Tour Perugia saranno organizzate visite guidate, in cui saranno narrate la storia e le bellezze nascoste di questo angolo della città.

NATALE NEI QUARTIERI – Anche nei quartieri cittadini si respirerà l’atmosfera natalizia e come ogni anno ospiteranno presepi, mercatini, spettacoli, cori, concerti, attività ludiche per bambini e momenti conviviali. Per le date e gli orari delle varie iniziative è possibile consultare il sito www.atmosferedinatale.comune.perugia.it.

MOSTRE, SPETTACOLI E CONCERTI – La mostra principale nel programma natalizio del Comune di Perugia, promossa dall’Assessorato alle politiche culturali guidato dal vicesindaco Marco Pierini, sarà senz’altro quella ospitata a Palazzo della Penna dal 14 dicembre 2024 fino al 23 marzo 2025. Curata da Walter Guadagnini e Monica Poggi e prodotta in collaborazione con la Fondazione Camera di Torino, la mostra celebra la figura di Dorothea Lange, una delle massime fotografe del Novecento, capace di rappresentare la cruda realtà dell’emigrazione, dei cambiamenti climatici, della crisi economica nell’America degli anni Trenta, filtrando l’oggettiva documentazione attraverso la lente dell’emozione.

Appuntamenti di livello anche all’auditorium San Francesco al Prato per la stagione Sanfra: il 5 dicembre Serse Cosmi e dj Ralf “Solo Coppi temo”; il 12 dicembre Andrea Appino con “[sei] solo” per finire in bellezza il 31 dicembre con brindisi e musica di Karima. A nuovo anno (5 gennaio) al Teatro Morlacchi c’è “Alla scoperta di Morricone”.

Ma sono davvero numerosi i concerti in programma in diverse location tra cui basilica di San Pietro (venerdì 6 dicembre ore 21), chiesa di Sant’Antonio abate e sala dei Notari (venerdì 13).

CAPODANNO E 6 GENNAIO – Capodanno 2025 verrà festeggiato anche nel centro storico di Perugia come da tradizione, con un progetto artistico-musicale che si propone di dialogare con gli allestimenti del Natale (il mercatino, gli alberi, la pista di ghiaccio, la postazione radiofonica “on the road”).

Il Comune ha già avviato una serie di interlocuzioni che riguardano il profilo della sicurezza, la sinergia con gli operatori commerciali e la collaborazione con tutti gli altri portatori di interessi. L’obiettivo è offrire anche quest’anno un momento di festa in piazza e celebrare tutti insieme sotto le stelle l’ingresso del 2025.

L’impianto della festa, che, come già accaduto in passato, si distribuirà in diverse aree dell’acropoli, sarà incentrato sull’incontro tra musicisti dal vivo, anche itineranti, DJ e sonorizzazioni all’insegna della versatilità e della poliedricità dell’offerta musicale, ma anche sulla valorizzazione di talenti artistici del territorio.

Infine, 6 gennaio all’insegna della tradizione con le manifestazioni Befana del Vigile (Camep), MotoBefana (Uisp) e la Befana in Centro a cura dei vigili del fuoco.

Il programma dettagliato con tutte le iniziative e i relativi orari sarà reperibile sul sito www.atmosferedinatale.comune.perugia.it.