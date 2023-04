La merenda nell'Oliveta, trekking promosso dal Comune e associazione Città dell’Olio - Tuttoggi.info

L’iniziativa è in programma sabato 29 aprile con una passeggiata dalla Chiesa di San Pietro alla Chiesa di San Giuliano a Spoleto

“La merenda nell’Oliveta” è il titolo dell’iniziativa organizzata dal Comune di Spoleto in programma sabato 29 aprile. L’appuntamento, giunto alla terza edizione e promosso dall’Associazione Nazionale Città dell’Olio di cui l’Ente è socio e che che annualmente organizza eventi volti alla tutela e alla valorizzazione del paesaggio e del patrimonio olivicolo, prevede una passeggiata nel paesaggio olivicolo come occasione per entrare in contatto con la natura attraverso la magia e la bellezza dei luoghi storici degli olivi, alla scoperta delle tipicità, sia paesaggistiche che enogastronomiche, del nostro territorio.

Il programma prevede un trekking per camminatori esperti dalla Chiesa di San Pietro alla Chiesa di San Giuliano, con ritrovo alle ore 15.00 in piazzale Pio IX, davanti alla Chiesa di San Pietro (si raccomanda l’uso di scarponi da trekking).

Per coloro che non parteciperanno al trekking il ritrovo è alle ore 16.00 davanti al sagrato di San Giuliano, raggiungibile anche con mezzi propri. Alle ore 16.15 appuntamento con “Il regno delle foglie – In viaggio con il cantastorie” del favolista, cantastorie e attore Mirko Revoyera, a cura della biblioteca comunale (il progetto è realizzato con il finanziamento del Centro per il libro e la lettura con il Bando Città che legge 2021).

Alle ore 17.15 musica dal vivo con Il pianista sul maggiolone. La giornata terminerà con una degustazione di prodotti tipici locali e un piccolo omaggio a tutti i partecipanti.

Per prendere parte all’iniziativa è obbligatoria la prenotazione chiamando l’ufficio informazioni turistiche al numero 0743.218620 o scrivendo all’email info@iat.comune.spoleto.pg.it.

Il Comune di Spoleto ringrazia le aziende che hanno collaborato alla realizzazione dell’iniziativa: Ariel Cooperativa Sociale, Azienda Agraria Martinelli Marini Francesco, Azienda Agricola Coltiviamo, Cooperativa Sociale “Fattoria Sociale”, I Frutti di Spoleto, Società Agricola Genius Seculi, Azienda Agricola Colle Capoccia S.S., Azienda Agricola San Vito, Tulli acque minerali srl e Agriturismo San Giuliano.