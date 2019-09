La lista FdI, Zaffini: “Squadra competitiva per cambiare l’Umbria”

Fratelli d’Italia presenta attende sabato (alle 10.30 nella Sala dei Notari di Perugia) la leader nazionale Giorgia Meloni per presentare ufficialmente la lista dei candidati alle elezioni regionali. Una lista che, come noto, sarà capeggiata dal consigliere uscente Marco Squarta, destinato ad essere il vice di Donatella Tesei in caso di affermazione del centrodestra e di conferma del sorpasso di FdI su Forza Italia.

Degli uscenti di Palazzo Cesaroni anche in lista Sergio De Vincenzi a Perugia ed Emanuele Fiorini a Terni, entrambi provenienti dal Gruppo Misto. Un partito che ha una leader nazionale donna e che quindi non rinuncia anche sui territori alla componente femminile, come con le candidature di Michela Sciurpa (già candidata alle europee dello scorso maggio), Lucia Droghetti (possibile il ticket con De Vincenzi), Alessandra Leoni ed Elena Proietti. Tra i professionisti, in squadra anche il medico angiologo Gianluigi Rosi. Tra le persone con esperienze amministrative alle spalle, Pietro Bellini, ex sindaco di Preci.

Tra gli ultimi nodi, quello sulla possibile esclusione di un nome eccellente. Come quella del consigliere comunale di Città di Castello, Andrea Lignani Marchesani, la sua candidatura sarebbe in bilico, nonostante la campagna elettorale già avviata con tanto di manifesti per le strade.

“E’ una lista che abbiamo costruito con grande impegno tenendo conto delle esigenze del territorio ma anche dell’equilibrata rappresentanza di professioni e categorie – spiega Franco Zaffini, coordinatore regionale di FdI -. In questo modo riteniamo di poter garantire alla coalizione una lista altamente competitiva“. Prosegue il senatore: “Con questa squadra FdI si mette nelle migliori condizioni possibili per garantire il ripristino dell’alternanza alla base del funzionamento della democrazia regionale, purtroppo bloccato da anni. Oggi c’è la concreta possibilità di restituire speranza agli umbri, Fratelli d’Italia – conclude Zaffini – incarna questa speranza mettendo a disposizione del centrodestra la propria lista, la propria struttura organizzativa, i propri militanti e la storia della destra umbra“.

Intanto Fratelli d’Italia prosegue la campagna elettorale con incontri in tutta la regione. A Terni i vertici del partito ed i candidati si sono confrontati con i rappresentanti delle categorie professionali.

