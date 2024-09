La Johannes Passion di Bach chiude il 17esimo Festival Federico Cesi - Tuttoggi.info

Sarà incentrato sulla “Passione secondo Giovanni” (in tedesco “Johannes Passion”) l’ultimo concerto della 17esima edizione del Festival Federico Cesi, la manifestazione musicale in programma domenica 29 settembre alle ore 17 presso la Basilica di Santa Cecilia ad Acquasparta. La kermesse, organizzata dall’associazione Fabrica Harmonica, ha il patrocinio della Regione Umbria, della Diocesi di Orvieto-Todi, del Comune che lo ospita e ha il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Terni e Narni (Carit).

La Johannes Passion BWV 245 di Johann Sebastian Bach è una composizione musicale sacra per voci soliste, coro, orchestra e organo, costruita sui capitoli 18 e 19 del Vangelo secondo Giovanni ed è inframmezzata da arie e corali composti su alcuni testi in poesia di Barthold Heinrich Brockes. Ad eseguirla saranno il Coro Cantoria Nova Romana, l’Orchestra da Camera di Firenze e un gruppo di solisti con Annalisa Pellegrini, maestro di coro, diretti da Concetta Anastasi. Durante il concerto saranno proiettati i video live di Simone Bonanni, giovane musicista e matematico. La loro elaborazione sarà stata realizzata con diverse tipologie di frattali, ovvero delle visualizzazioni di formule matematiche. Bonanni, quindi, per la creazione dei frattali ha elaborato formule matematiche che contengono, per ogni singolo brano, le proposizioni di tempo, durata e relazioni armoniche che Bach ha utilizzato per la composizione del brano stesso. Questa tipologia di approccio è stata richiesta dalla direzione artistica del Festival in omaggio alla natura delle composizioni di Johann Sebastian Bach, che è risaputo essere strettamente connesse con il numero e le relazioni matematiche. L’esibizione – della durata di circa due ore – sarà ad ingresso libero con prenotazione consigliata (ai numeri 389 6638112 e 347 9551591 o da effettuare via email a fabricaharmonica@gmail.com).

La direzione artistica e quella organizzativa del Festival, curata rispettivamente da Annalisa Pellegrini e Stefano Palamidessi, “ringrazia la Fondazione Carit per il sostegno, tutte le Amministrazioni, gli Enti, le Istituzioni e realtà territoriali che con la loro fondamentale partecipazione hanno permesso di realizzare la 17esima edizione del Festival Federico Cesi”.