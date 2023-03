“La guerra del silenzio. Pio XII, il nazismo, gli ebrei” Il nuovo libro di Andrea Riccardi

Andrea Riccardi e la famiglia di Sant’Egidio

Andrea Riccardi è un professore e storico, fondatore della Comunità di Sant’Egidio, una organizzazione cristiana che opera in tutto il mondo per la pace, l’integrazione e la solidarietà. La Comunità è stata fondata a Roma nel 1968 ed è diventata una delle più importanti organizzazioni internazionali per la pace, lavorando attivamente in molti paesi in via di sviluppo e in situazioni di conflitto. La famiglia di Sant’Egidio è composta da migliaia di membri in tutto il mondo che si impegnano a vivere secondo i valori della pace, della giustizia e della fratellanza. La comunità svolge molte attività umanitarie e sociali, tra cui programmi per la lotta all’AIDS, per l’educazione e la formazione dei giovani e per la promozione della pace e del dialogo interreligioso.

Il libro e il ruolo dibattuto del Papa

Questo libro esplora il controverso ruolo svolto da Papa Pio XII durante la Seconda Guerra Mondiale e il periodo dell’Olocausto. Viene ricostruito l’atteggiamento del Vaticano nei confronti del nazismo durante gli anni della Seconda guerra mondiale nonché una riflessione sulla figura di Pio XII.

La copertina del libro di Andrea Ricciardi

Papa Pio XII, che governò la Chiesa cattolica dal 1939 al 1958, è stato spesso criticato per il suo presunto silenzio sulla persecuzione degli ebrei da parte del regime nazista. Tuttavia, come sostiene Riccardi, la situazione era molto complessa e il Papa si trovava in una posizione difficile, poiché cercava di proteggere il più possibile la vita di molte famiglie cattoliche ed ebree, mentre contemporaneamente cercava di evitare di peggiorare la situazione con dichiarazioni pubbliche che avrebbero potuto provocare ulteriore violenza.

Riccardi sostiene che, sebbene Pio XII non abbia emesso una dichiarazione pubblica esplicita contro l’Olocausto, il Papa e la Chiesa cattolica hanno svolto un ruolo importante nella salvaguardia degli ebrei, attraverso l’aiuto fornito a livello personale e attraverso la rete di conventi e altri luoghi di rifugio. Ad esempio, molte persone ebree sono state nascoste in conventi e hanno ricevuto aiuto per fuggire dall’Europa.

Inoltre, il libro di Riccardi sottolinea che Papa Pio XII ha preso posizione contro il nazismo in molte occasioni, anche se in modo indiretto. Ad esempio, ha denunciato pubblicamente la deportazione e la persecuzione degli ebrei in Ungheria nel 1944 e ha espresso la sua solidarietà con i sofferenti in molte altre occasioni.

Riflessioni e conclusioni

Il libro di Riccardi rappresenta un contributo importante alla comprensione della storia della Chiesa durante la Seconda Guerra Mondiale e del ruolo di Papa Pio XII in questo periodo difficile. Offre una visione equilibrata e obiettiva della situazione, che considera le molte sfide affrontate dal Papa e dalla Chiesa e le loro azioni per aiutare gli ebrei perseguitati.

In definitiva, “La guerra del silenzio” di Andrea Riccardi è un libro che invita a una riflessione profonda sul ruolo della Chiesa durante la Seconda Guerra Mondiale e sulla complessità della situazione in cui si trovava Papa Pio XII.