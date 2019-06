La ginnasta Veronica Fiori protagonista a Rimini, 3 ori e un argento

share

Veronica Fiori, 12 anni di Città di Castello in forza al Centro Judo Ginnastica Tifernate, protagonista assoluta a “Ginnastica in Festa”, la manifestazione sportiva della FGI (Federazione Ginnastica d’Italia) in corso di svolgimento fino a domenica 30 giugno nei padiglioni della Fiera di Rimini.

La ginnasta tifernate, da oltre cinque anni seguita con professionalità e dedizione dalla Professoressa Caterina Polverini, ha fatto incetta di medaglie, ben quattro, tre ori e un argento, rispettivamente alla trave, volteggio, parallele e corpo libero. Un vero e proprio record nell’ambito di una manifestazione sportiva con 12.500 atleti seguiti da 2.000 tecnici, 300 giudici nazionali e tanti big della ginnastica, protagonisti di Olimpiadi e competizioni internazionali.

“Veronica non finisce mai di stupirci, per i risultati davvero importanti ottenuti al cospetto di atlete di età anche maggiore della sua ma soprattutto per la determinazone e impegno con cui porta avanti gli allenamenti: un vero e proprio esempio e orgoglio per tutti noi”, ha precisato Caterina Polverini di ritorno dalla più che positiva trasferta riminese.

Veronica frequenta la scuola media a Pistrino ed alterna lo studio ad altre occasioni di svago e passioni personali, fra cui quella per la Juventus, sua squadra del cuore, il volley (Matteo Piano è il suo beniamino), i viaggi e i ravioli delle nonne.

“Siamo contenti dei risultati conseguiti, ma ancora più entusiasti dell’autonomia che Veronica ha raggiunto praticando e guardando lo sport a vari livelli. Con il nuoto ha imparato a preparare la borsa da sola, ad aspettare il proprio turno e rispettare gli altri, con il calcio ha acquisito abilità matematiche, nei palazzetti di pallavolo ha superato la paura del rumore, con la ginnastica e le gare ha acquisito molto equilibrio”, dichiarano con orgoglio e felicità, mamma Sara Gabrielli, infermiera di professione, e papà Christian, autista di linea, suoi primi tifosi: “Non sai se ridere, piangere o tremare di gioia quando vedi i progressi che tua figlia ha fatto dopo un lungo percorso di tappe della vita insieme ed ostacoli superati”.

Nella trasferta in terra romagnola un altro giovane ginnasta tifernate, Gianpietro Zanchi, in forza alla Federazione Ginnastica, spesso agli onori della ribalta nazionale, ha conquistato la medaglia d’oro al volteggio, tanto da rendere ancora più significativa questa manifestazione per i colori tifernati. “Nei prossimi giorni, a palazzo comunale, tributeremo il giusto e meritato riconoscimento a Veronica e al pluridecorato Gianpietro per i risultati raggiunti e per la loro straordinaria capacità di misurarsi ogni giorno con ostacoli ed obiettivi fino a superarli e centrarli grazie alle loro famiglie, i rispettivi centri sportivi, allenatori e all’Associazione Italiana Persone Down, sezione ‘Stefano Bianconi’, guidata dalla referente Tiziana Pescari, che rappresentano il vero e proprio esempio e orgoglio per la nostra città”, hanno precisato sindaco, Luciano Bacchetta e assessore allo Sport, Massimo Massetti.

share

Stampa