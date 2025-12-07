La Fiamma Olimpica a Perugia il 9 dicembre: evento in piazza IV novembre e modifiche al traffico - Tuttoggi.info

Perugia si prepara ad accogliere uno dei simboli più potenti e universali dello sport: la Fiamma Olimpica, che martedi 9 dicembre, a partire dalle ore 17, attraverserà la città nel suo viaggio verso le Olimpiadi Invernali Milano–Cortina 2026.

L’arrivo della Fiamma rappresenta un momento di grande orgoglio per Perugia e per l’intera comunità sportiva umbra: un’occasione per celebrare i valori di inclusione, impegno, lealtà e condivisione che lo sport incarna e che costituiscono un patrimonio comune.

La Fiamma sarà portata da un tedoforo ogni 200 metri, in un percorso che unirà simbolicamente le diverse anime della città.

I tedofori: le eccellenze dello sport perugino

Ad accompagnare il viaggio della Fiamma saranno alcuni tra i più prestigiosi atleti e simboli dello sport cittadino e nazionale:

Lamberto Boranga, portiere leggendario e atleta dalla carriera straordinaria;

Margherita Castellani, talento umbro dell’atletica, vincitrice di titoli nazionali e internazionali;

Chiara Andidero, nuotatrice che si distingue nelle competizioni dedicate ad atleti con disabilità intellettivo–relazionali, portatrice dei valori più autentici dello sport;

Simone Giannelli, capitano della Nazionale italiana di Pallavolo e palleggiatore della Sir Susa Scai Perugia.

Al loro fianco, numerosi atleti – comprese eccellenze paralimpiche – e cittadini illustri che rappresentano con orgoglio Perugia nelle competizioni nazionali e internazionali.

Il programma in Piazza IV Novembre

A partire dalle ore 17, il pubblico potrà assistere a un ricco programma di interventi e testimonianze:

17:00–17:30

Il Master of Ceremony racconterà il viaggio della Fiamma con alcuni highlights.

17:30–18:00 – Momento istituzionale del Comune di Perugia

Interventi di:

Vittoria Ferdinandi, Sindaca di Perugia

Pierluigi Vossi, Assessore allo Sport del Comune di Perugia

Claudio Sparniccini CONI Umbria

Seguirà uno spazio dedicato alle eccellenze sportive perugine, con la partecipazione di:

Margherita Castellani – Arcs Cus Perugia

Matteo Sorci – Atletica Perugia Team

Caterina Caligiana – Arcs Cus Perugia

Bianca Baiocco – Arcs Perugia

Melissa Fracassini – Arcs Cus Perugia

Laura Ribigini – Arcs Cus Perugia

Elena Ribigini – Arcs Cus Perugia

Benedetta Baiocco – Arcs Cus Perugia

Federazioni e discipline presenti:

FIJLKAM

Judo: Alessandro Bicorgni e Gianluca Picchi (tecnico Stefano Poeta)

Karate: Erminia Perfetto (Polizia di Stato, tecnico Enrico Tempesta)

Jujitsu: Andrea Calzoni (tecnico Raffaele Calzoni)

Lotta: Lenin Mosquera Ruiz (tecnico Giulio Famà)

Saranno inoltre presenti rappresentanti di:

Sir Susa Scai Perugia

Bartoccini Fortinfissi Perugia

AC Perugia Calcio, con il capitano Gabriele Angella

18:00–19:00

Spazio dedicato ai partner ufficiali: ENI e Coca-Cola.

19:00

Collegamento live per l’arrivo dell’ultimo tedoforo in Piazza IV Novembre.

19:30

Cerimonia di accensione del braciere olimpico, momento culminante della giornata.

MODFICHE AL TRAFFICO VEICOLARE

Con l’ordinanza n. 2419 del 5 dicembre 2025, della Polizia Locale, viene istituito il divieto di transito per tutte le categorie di veicoli lungo le principali vie attraversate dalla staffetta.

Orari e zone interessate

Il provvedimento sarà in vigore dalle 18:00 alle 19:15 (con possibilità di anticipi o posticipi in base alle esigenze di sicurezza) e riguarderà le seguenti strade:

Via della Pallotta

Via Campo di Marte

Piazza Vittorio Veneto

Via Mario Angeloni

Via XX Settembre

Via Bernardino Orsini (area interna allo Stadio Santa Giuliana)

Via Cacciatori delle Alpi

Largo Cacciatori delle Alpi

Via Masi

Viale Indipendenza

Piazza Italia

Corso Vannucci

Piazza IV Novembre

Il personale incaricato potrà adottare ulteriori misure qualora necessario per garantire il corretto svolgimento dell’evento.

La chiusura della viabilità è stata ritenuta necessaria per motivi di ordine e sicurezza pubblica e sicurezza della circolazione, viste le caratteristiche dell’evento e l’attesa presenza di pubblico.