"La Fabbrica del Corteo" in mostra al museo "Faina" di Orvieto: un omaggio a Conticelli e Menichini - Tuttoggi.info

Elmi, scudi, corazze, borchie, armi, scarpe e stivali, cinture e accessori in cuoio: una mostra porterà “La Fabbrica del Corteo” al museo “Claudio Faina” di Orvieto da sabato 27 maggio a domenica 16 luglio.

Al centro della mostra i capolavori artigianali che impreziosiscono il Corteo Storico. L’esposizione è un omaggio a due figure care all’intera città di Orvieto: Marcello Conticelli (1930-2009) e Franco Menichini (1928-2022), artisti della lavorazione del metallo e del cuoio.

“La Fabbrica del Corteo” si mise in moto a partire dagli anni ’60, dando forma alle idee e ai disegni della signora Lea Pacini. Dalle abili mani di tante ricamatrici nacquero i magnifici costumi, nelle botteghe artigiane di Via Vivaria e Via dei Magoni vennero forgiate originali creazioni: molte di queste saranno esposte per essere ammirate da vicino, insieme a scatti fotografici che documentano le varie fasi di lavorazione, a disegni, bozzetti, schizzi autografi, sagome e materiali vari.

Prezioso, in fase di allestimento, il supporto delle famiglie Conticelli e Menichini, oltre a quello di Fondazione per il Museo “Claudio Faina”, Cassa di Risparmio di Orvieto, del Comune di Castel Viscardo, della Protezione Civile, della Bottega Carli, di “Fotoamaorvieto” e Marco Mandini.