La dottoressa Alessandra Ascani, nuova presidente del Soroptimist Terni

La Federazione Cisl Medici-Veterinari-Dirigenti Sanitari Umbria, a partire dal segretario generale regionale Tullo Ostilio Moschini, esprime le sue sincere congratulazioni alla dottessa Alessandra Ascani, nuova presidente del Soroptimist Terni.

Segretaria regionale e tesoriere della Federazione Cisl Medici Umbria, la dottoressa Ascani merita il migliore augurio per la nuova carica che la vedrà alla guida del Soroptimist, club di servizio composto da donne che nella cittàdi Terni porta avanti progetti di sostegno, in particolare dedicati alle fasce più deboli della popolazione.

Come ad esempio, nel recente passato, progetti per l’istituzione di un’aula d’ascolto in tribunale e di una stanza riservata alle donne vittime di violenza, sia nella caserma del comando provinciale dei Carabinieri che in Questura.

Il Soroptimist ha anche partecipato al percorso che ha portato all’attivazione del Codice rosa al Pronto soccorso dell’ospedale Santa Maria di Terni e la sala per le audizioni con i famigliari in carcere.

