La Colletta del Venerdì Santo per le popolazioni della Terra Santa. L’appello del Presidente dei Vescovi Umbri Renato Boccardo - Tuttoggi.info

Venerdì Santo, 18 aprile, in tutte le chiese del mondo viene raccolta la Colletta per la Terra Santa, fonte principale per il sostentamento della vita che si svolge intorno ai Luoghi Santi. Conosciuta anche come “Collecta pro Locis Sanctis”, nasce dalla volontà dei Papi di mantenere forte il legame tra tutti i Cristiani del mondo e i Luoghi Santi.

Il card. Claudio Gugerotti, prefetto del Dicastero per le Chiese Orientali, nella lettera scritta per la Colletta 2025 ha affermato: «“E ora i nostri piedi si fermano alle tue porte, Gerusalemme. Come avremmo voluto che le parole del salmo 122 fossero la descrizione di ciò che accade ai nostri giorni! E invece tanti pellegrini restano lontani dalla città dei loro sogni, mentre gli abitanti della Terra Santa continuano a soffrire e a morire».

I Vescovi dell’Umbria riprendendo le parole del porporato e, consapevoli dei profondi legami che l’Umbria ha con la Terra Santa (800 anni fa proprio dall’Umbria san Francesco è partito per la Terra Santa), invitano i fedeli delle otto Diocesi a sentire questa Colletta come una priorità pastorale.

«Quest’anno la Colletta – afferma l’arcivescovo presidente della Conferenza episcopale umbra mons. Renato Boccardo – diventa una risorsa imprescindibile: la quasi completa interruzione dei pellegrinaggi a causa della guerra ha privato le popolazioni locali del necessario per vivere e molti cristiani sono stati costretti all’esilio. Faccio appello alla generosità dei fedeli dell’Umbria, sempre ammirevole, per sostenere le comunità cristiane che vivono in Terra Santa e per custodire i Luoghi Santi. Le numerose opere di solidarietà e di vicinanza alle popolazioni, come il mantenimento delle strutture pastorali, educative, assistenziali, sanitarie e sociali, hanno bisogno del nostro aiuto».

Dove donare. Le donazioni potranno essere fatte in ogni chiesa dell’Umbria il Venerdì Santo o anche sul sito del Commissariato di Terra Santa dell’Umbria (www.terrasantafratiassisi.it). Il Commissario di Terra Santa dell’Umbria è padre Stefano Tondelli, ofm, incaricato della raccolta della Colletta. Lo stesso Commissariato sta organizzando per questa estate un “Pellegrinaggio di solidarietà” per giovani e giovani adulti per far sentire a quelle popolazioni che non le abbiamo dimenticate.