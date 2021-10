La città di Assisi sogna un ritorno di Papa Francesco | Foto - Tuttoggi

Curiosità per un elicottero marchiato Repubblica Italiana che trasportava una delegazione della Santa Sede

Papa Francesco ad Assisi, anche in tempi brevi? Dopo il post su Facebook dell’Angelana Calcio che preannunciava l’arrivo di un elicottero direttamente dal Vaticano con una delegazione della Santa Sede. Elicottero marchiato Repubblica Italiana effettivamente atterrato poco dopo le 15 di ieri pomeriggio, 13 ottobre 2021, e ripartito un paio d’ore dopo. Tanta la mobilitazione sul fronte sicurezza – Polizia di Stato, municipale, protezione civile, un’ambulanza – e bocche cucite e massimo riserbo. La città però sogna una nuova visita.

Bergoglio è venuto ad Assisi già quattro volte: un tour de force nel 2013 tra Assisi e Santa Maria degli Angeli in occasione del 4 ottobre, due nel 2016 (per il Perdono di Assisi, a Santa Maria degli Angeli, e per Sete di Pace, il trentennale dello Spirito di Assisi, a San Francesco) e la quarta nel 2020, quando ha firmato la sua terza Enciclica «Fratelli tutti» sulla tomba del Santo di Assisi. Tra le date ‘principali’, quelle del 27 ottobre, 35′ anniversario dello Spirito di Assisi, la Giornata Mondiale dei Poveri, istituita da Papa Francesco a conclusione del Giubileo della Misericordia e che quest’anno cade il 14 novembre. Meno probabile invece una visita al Serafico – che il Papa incontrerà a dicembre a Roma nel corso di un’udienza speciale per i festeggiamenti del 150′ anniversario, mentre non va dimenticato che Francesco ha già annunciato il ritorno nel 2022, per incontrare i giovani economisti o change makers di Economy of Francesco.