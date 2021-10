Assisi, l'Angelana su Fb: "Domani campo occupato da un elicottero del Vaticano" - Tuttoggi

Il Pontefice non sarà però in città: visita per una delegazione della Santa Sede

“Domani mercoledì 13 ottobre (oggi per chi legge, ndr), l’intero impianto del ‘Giuseppe Migaghelli’ sarà occupato dall’arrivo di un elicottero direttamente dal Vaticano… no, non vi diamo false speranze: a bordo non ci sarà Papà Francesco, ma una delegazione della Santa Sede che farà visita ad Assisi. Per questo motivo, tutti gli allenamenti della giornata di mercoledì verranno sospesi. Ci vediamo giovedì… più carichi che mai!!!”.

Parola di Angelana Calcio, un post su Facebook che ha fatto saltare molti dalla sedia. Purtroppo però Papa Francesco non visiterà la città serafica, né è chiaro cosa farà la ‘delegazione della Santa Sede’ in città. Un ritorno del Papa è stato già annunciato nel 2022 per Economy of Francesco, sarebbe la quinta visita dopo quella del 2013 (tutta la giornata ad Assisi), le due del 2016 (per il Perdono di Assisi e Sete di Pace, l’evento dedicato al trentennale dello storico incontro tra le religioni), e quella dello scorso anno per la storica firma dell’Enciclica Fratelli Tutti sulla tomba del Santo da cui Bergoglio ha preso il nome. Nel 2019 Francesco aveva inoltre preannunciato il suo ritorno ad Assisi per incontrare giovani economisti e change-makers nell’ambito di The Economy of Francesco: la pandemia ha fatto saltare i piani ma, come detto, Papa Francesco ha già dato appuntamento per il 2022.