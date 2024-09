La Cassa Edile di Perugia lancia “Rete Anziani”: il servizio sperimentale di supporto alle famiglie - Tuttoggi.info

Il 23 settembre 2024 sarà una data di rilievo per le famiglie degli iscritti alla Cassa Edile della Provincia di Perugia. Si terrà infatti, in quella giornata, una riunione dedicata a coloro che hanno espresso l’interesse a partecipare al progetto sperimentale volto a supportare i familiari anziani.

Si tratta di un’iniziativa che nasce dalla consapevolezza delle crescenti esigenze di assistenza legate all’invecchiamento della popolazione e dalla volontà e impegno della Cassa Edile nell’offrire soluzioni concrete e mirate, al fine di alleggerire il carico che grava sulle famiglie dei lavoratori del comparto.

Il servizio sperimentale, che sarà attivo da metà ottobre a metà dicembre 2024, è completamente gratuito e si realizza grazie alla collaborazione con le associazioni ADA Umbria, ANTEAS e AUSER. L’iniziativa prevede due incontri settimanali presso la Casa del Parco della Pescaia a Perugia, dove i partecipanti saranno coinvolti in attività stimolanti sia dal punto di vista motorio che cognitivo. Queste attività, organizzate con attenzione alle specifiche esigenze fisiche ed emotive di ciascuno, promuoveranno anche la socializzazione, creando momenti di condivisione e scambio. Per facilitare l’adesione, è stato inoltre previsto, laddove necessario, un servizio di trasporto che accompagnerà chi vorrà partecipare dal suo domicilio alla sede degli incontri e viceversa, garantendo così una piena accessibilità.

Il progetto mira a diventare un tassello fondamentale di una strategia più ampia, finalizzata a elaborare modelli di supporto innovativi e sostenibili per la comunità edile della provincia di Perugia. L’obiettivo è sviluppare, nel tempo, nuovi strumenti di assistenza in grado di rispondere ai bisogni emergenti di una società in cui la longevità della popolazione pone sfide importanti, non solo per i singoli, ma anche per le loro famiglie. In quest’ottica, le Parti sociali del settore edile stanno lavorando per definire nuove forme di sostegno, tenendo sempre come punto di riferimento le esigenze dei lavoratori che operano nel rispetto del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del settore.

Con questa iniziativa, la Cassa Edile di Perugia conferma il proprio impegno verso una visione più inclusiva e attenta al benessere complessivo dei suoi iscritti e delle loro famiglie, puntando a creare un sistema di supporto che vada oltre l’assistenza tradizionale e favorisca una rete di solidarietà che abbracci l’intera comunità.