La Carrarese sale in B, a Perugia rimpianto per la sciagurata gara del Curi

Il trionfo nei playoff della squadra che ha eliminato i Grifoni, gli unici a battere i toscani in quel 2-1 che non è bastato per la rimonta

Un gol di Finotto a inizio gara ha consentito alla Carrarese di battere il Vicinanza allo Stadio dei Marmi e di salire in Serie B da vincitrice dei playoff.

Un risultato che suscita rimpianti a Perugia, con il Grifo eliminato proprio dai toscani a causa della sciagurata partita persa per 2-0 al Curi. Un risultato che ha reso inutile poi il successo dei biancorossi nella gara di ritorno, arrivato nel recupero con la rete di Sylla che ha fissati il punteggio sull’1-2.

E’ stata quella l’unica sconfitta subita nei playoff dalla Carrarese, che dopo il Perugia ha eliminato la Juventus U23, il Benevento e il Vicenza in finale.

Durante la stagione regolare Perugia e Carrarese avevano pareggiato 1-1 al Curi, poi nella gara di ritorno il successo per 1-0 dei toscani, che hanno chiuso al terzo posto, davanti al Perugia, con 10 punti in meno.

Complimenti alla Carrarese, che ha fatto una stagione in crescendo, mostrando un’ottima organizzazione di gioco. Ma certo, alla luce di quanto visto in campo anche nelle altre gare, il Perugia avrebbe potuto disputare da protagonista questi playoff.