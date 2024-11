La Belinda di Patrizia Fortunati conquista i cuori del salone del Libro di Torino - Tuttoggi.info

Una storia di sogni, amicizia, inclusione e diversità, la scrittrice ternana Patrizia Fortunati ha conquistato il cuore dei bambini (e della giuria tecnica) del Salone del libro di Torino con “Noi siamo la Belinda!”, ottenendo la vittoria nella sezione “Fuoriclasse”. Il romanzo è andato ben oltre gli occhi dei bambini che hanno votato dopo la giuria tecnica ed è già arrivato alla seconda ristampa. Gioconda, ma chiamatela Gio, suor Ridolfa, il bulletto, nonna Belinda, i non scelti delle partite con gli amici, sono tutti personaggi che si possono trovare nel romanzo di Patrizia Fortunati che è stata premiata lo scorso 9 novembre da una rappresentanza dei bambini che sono stati coinvolti con le scuole: “Un momento davvero emozionante – ha spiegato a TO Patrizia Fortunati – che si ripeterà nel mese di dicembre con una diretta youtube alla quale prenderanno parte tutti i bambini che hanno votato. A maggio 2025, invece, con “Noi siamo la Belinda!” si apriranno tutte le iniziative dedicate ai bambini e alla narrativa per ragazzi del Salone di Torino”.

Chi è la Belinda

La Belinda è il nome di una squadra di calcio, fondata da suor Ridolfa e Gio, ragazzina di 11 anni, che ha avuto da sempre il sogno di diventare una giocatrice di calcio ma è sempre stata scartata da tutte le partite. Fino all’incontro con suor Ridolfa che decide di raccogliere tutti gli ‘scartati’ e allestire una squadra sgangherata, ma unita da amicizia, solidarietà, rispetto e amore. Belinda è il nome della bisnonna di Jo: “In tutti i miei libri c’è sempre una coppia di anziani che si tengono per mano – sottolinea Patrizia – quelli sono i miei nonni. E c’è anche anche la marmellata, in questo caso spalmata sulla maglia del bulletto”. La marmellata ricorda il primo romanzo della scrittrice ternana “Marmellata di prugne”, dove ha raccontato l’esperienza di accogliere una bambina di 8 anni proveniente da Chernobyl.

Patrizia Fortunati a Terni per il firmacopie

Patrizia Fortunati parteciperà a una serie di iniziative legate al progetto #ioleggoperché e sabato 16 novembre sarà ospite al centro commerciale Cospea, presso la libreria Mondadori, per un firmacopie di “Noi siamo la Belinda!”.