La Befana vien di notte - Le origini, comparse in Umbria cercasi - Tuttoggi

Una nuova produzione cinematografica arriva a Todi. Per il film La befana vien di notte – Le origini, prodotto da Lucky Red e girato in parte nella città di Todi, la produzione sta cercando uomini e donne tra i 20 e i 75 anni disponibili a lavorare come comparsa generica.

Il periodo di impegno richiesto è dal 19 al 24 aprile, proprio nella città umbra. I requisiti per partecipare sono: età compresa tra 20 e 75 anni; disponibilità a recarsi a Todi autonomamente visto che non sono previsti rimborsi benzina; no doppi tagli, meches, unghie ricostruite o look troppo moderni; disponibile ad effettuare i test anti Covid19 che saranno richiesti – e a carico della produzione – e non essere dipendente di pubblica amministrazione. Da questo link sarà possibile inviare una foto e compilare il form di iscrizione.

La Befana vien di notte – Le origini

La Befana vien di notte – Le origini, diretto da Paola Randi e sequel de La Befana vien di notte con Paola Cortellesi (locandina in evidenza), vede nel cast, tra gli altri, Monica Bellucci, Fabio De Luigi, Flavio Haber, Corrado Guzzanti. Ambientato nel XVIII secolo, e racconta la storia di una ragazzina un po’ vivace di nome Paola a cui piace cacciarsi nei guai (interpretata da Zoe Massenti) che, senza saperlo, intralcia i piani del Barone De Michelis (Fabio De Luigi), un uomo dalla gobba pronunciata assetato di potere e con un odio viscerale nei confronti delle streghe. A salvare Paola dalla morte certa sarà la dolce strega Dolores, che si dedica con amore ai bambini (interpretata da Monica Bellucci). Dopo tante rocambolesche avventure e vicissitudini varie, la vulcanica Paola scoprirà finalmente ciò che il destino ha in serbo per lei.