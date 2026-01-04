 La Befana chiude le feste ad Assisi: grande festa in centro, solidarietà a Santa Maria - Tuttoggi.info
La Befana chiude le feste ad Assisi: grande festa in centro, solidarietà a Santa Maria

La Befana chiude le feste ad Assisi: grande festa in centro, solidarietà a Santa Maria

Dom, 04/01/2026 - 13:23

Befana superstar ad Assisi il 6 gennaio 2026, con discesa dalla Torre del Popolo e animazione dell’evento con special guest l’attrice Liliana Fiorelli e la giovane cantante Elisa Benvenuto, direttamente dal talent show “Tu sì que vales”. L’evento – promosso dal Comune, in collaborazione con UNPLI Umbria e il Gruppo speleologico CAI di Foligno – si terrà a partire dalle ore 16.30, nella suggestiva cornice di Piazza del Comune. Ad aprire lo spettacolo sarà Elisa Benvenuto, cantautrice pop-soul, amante del blues e del jazz, che ad appena 16 anni ha incantato tutti su Canale 5, conquistando le semifinali nel celebre programma di Maria De Filippi. La nuova promessa della musica, di origini assisane, proporrà una scaletta di brani e presenterà il suo nuovo singolo “Nuvole blu”, emozionante preghiera in musica scritta insieme all’autore e compositore milanese Daniele Piovani, che invita alla pace e alla solidarietà.

Sul palco anche l’attrice Liliana Fiorelli – reduce dal successo delle serie “L’appartamento – Sold out” (RaiPlay) e “Non ci resta che il crimine – La Serie” (Sky), oltre che da diversi film e spettacoli teatrali – cha sarà voce narrante dell’evento. Il clou sarà intorno alle 17.30, con la discesa della Befana dalla cima della Torre del Popolo, simbolo di Assisi, con in dono una calza per tutti i bambini.

In attesa dell’Epifania, tante iniziative in questi giorni nella città serafica immersa nell’atmosfera del Natale, fra presepi viventi, visite guidate ai musei, escursioni sul monte Subasio, mercatini e attrazioni natalizie. In particolare, dal 2 al 5 gennaio va in scena DeMusicAssisi Winter Edition, festival che rende popolare la musica medievale. Il 3 gennaio, alle ore 18.00 nell’abbazia di San Pietro, straordinario concerto gospel con “The Women of God”, formazione tutta la femminile composta da sei cantanti e tre musiciste. Il gruppo – proveniente dagli Stati Uniti e affermato in tutto il mondo – propone grandi temi del gospel tradizionale e contemporaneo, brani dedicati al Natale e la musica delle protagoniste: Mahalia Jackson, Jolanda Adams, Sister Rosetta Tharpe. Ingresso libero, fino a esaurimento posti disponibili.  Programma completo degli eventi del Natale ad Assisi su www.visit-assisi.it

A Santa Maria dalle 8.30 in piazza ci sarà la “Befana dell’ASI” organizzata dall’Automotoclub Storico Assisano. “Anche quest’anno l’ASA – si legge in una nota – in linea con la sua veste di associazione non profit del terzo settore, aderisce all’iniziativa “Befana dell’ASI”, per raccogliere e distribuire generi alimentari, donazioni e regali di ogni genere da consegnare alle famiglie in difficoltà. La scelta del nostro club è caduta sulla Cooperativa Controventoassisi che accoglie mamme e bambini in difficoltà, reintroducendoli nel tessuto sociale, attraverso lavori e progetti che possano portare il nucleo familiare ad uscire da situazioni difficili. Il programma prevede la mostra statica di moto e auto storiche nella piazza di Santa Maria degli Angeli (ore 8,30) dove si terrà la raccolta fondi e generi alimentari per la cooperativa Controventoassisi. Alle 11 partenza per la casa famiglia di Rivotorto che ospita le mamma e i bambini in difficoltà, con la consegna delle calze da parte dell’Automotoclub Storico Assisano”.

