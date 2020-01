La Banda della Guardia di Finanza in concerto per la Casa Famiglia Santa Lucia - Tuttoggi

Si terrà nel pomeriggio di sabato 18 gennaio, con inizio alle ore 18.30, al Teatro Comunale “Luca Ronconi” di Gubbio, il concerto della Banda Musicale della Guardia di Finanza, in onore della Venerabile Madre Suor

Maria Antonia Lalia, serva di Dio e fondatrice, il 17 gennaio 1893, della

Congregazione delle Suore Domenicane Missionarie di San Sisto in Roma.



Tale Congregazione, a Gubbio, vanta una delle case più importanti, “Casa Famiglia Santa Lucia”, diretta sin dagli anni ’80 da Madre Dorotea Mangiapane, che accoglie minori con difficile background socio/ambientale e ragazze madri con necessità di sostegno nello svolgimento del proprio ruolo genitoriale.



Il complesso musicale, diretto dal Maestro Direttore Col. Leonardo Laserra Ingrosso, è composto da 102 elementi e gode di fama nazionale ed internazionale, essendosi esibito nei più importanti teatri italiani (Accademia di Santa Cecilia di Roma, Teatro alla Scala di Milano, Teatro San Carlo di Napoli) ed in numerose tournée mondiali (quali fra tutte il concerto a Ground Zero in New York, luogo simbolo della coscienza nazionale americana dopo i tragici fatti dell’11 settembre 2001).



Il concerto, che avrà finalità benefiche in favore della Casa Famiglia di Gubbio, vedrà la partecipazione anche del cantante lirico Pietro Mazzocchetti, ambasciatore della musica italiana nel mondo.