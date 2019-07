La banda dell’Esercito italiano al Festival dei 2 Mondi

La Banda Militare dell’Esercito Italiano sarà presente al Festival dei 2 Mondi nella serata di lunedì 8 luglio. La formazione musicale si esibirà nella splendida cornice storica del teatro romano di Spoleto, diretta per la prima volta dal maestro maggiore Filippo Cangiamila, musicista di elevato spessore artistico, di frequente invitato come membro di giuria o docente in corsi per direttori di banda in tutta Europa.

La Banda dell’Esercito, per l’ottava volta al “Festival dei due Mondi”, è stata protagonista, in passato, in prestigiose occasioni: il concerto inaugurale dell’edizione 2002, con la partecipazione del Tenore Placido Domingo; il Concerto di Gala per i 90 anni di Giancarlo Menotti nel 2001; l’anno scorso con l’originale esibizione dell’Army Jazz Band, una Ensemble di 17 elementi (5 Sax, 5 Trombe, 4 Tromboni, Contrabbasso, Piano, Batteria) che nel suo repertorio, attraverso un percorso storico musicale, ha saputo accontentare gusti ed esigenze di tutti gli spettatori che hanno, così, potuto apprezzare le splendide orchestrazioni “Swing” degli anni ’30 e ’40.

L’importante appuntamento, diventato oramai ambito nel programma musicale del Festival, è stato reso possibile, anche grazie al coordinamento del Comando Militare Esercito “Umbria”, impegnato nelle attività di cerimoniale e di promozione d’immagine della Forza Armata nell’ambito regionale.

