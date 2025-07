L’11 luglio Renaud Garcia-Fons a Cesi per Visioninmusica - Tuttoggi.info

Nell’ambito del programma PNRR Cesi 2026 – Porta dell’Umbria, venerdì 11 luglio 2025 alle ore 21.00, la suggestiva Chiesa di Sant’Angelo di Cesi ospiterà un evento musicale straordinario: il concerto del celebre contrabbassista e compositore Renaud Garcia-Fons, figura di riferimento assoluto nel panorama internazionale del jazz e della world music contemporanea.

L’iniziativa è organizzata da Visioninmusica, con la direzione artistica di Silvia Alunni, e l’ingresso sarà gratuito con prenotazione obbligatoria tramite Eventbrite. Renaud Garcia-Fons è un artista unico, acclamato per la sua capacità di fondere le sonorità del jazz, della musica classica e delle tradizioni musicali mediterranee e orientali in un linguaggio personale e inconfondibile. Virtuoso del contrabbasso – che suona nella sua peculiare versione a cinque corde – Garcia-Fons ha rivoluzionato lo strumento con un approccio che intreccia tecnica, lirismo e sperimentazione, facendone una vera e propria orchestra in miniatura. A Cesi, si esibirà in solo, con un programma ispirato al suo celebre album dal vivo Solo – The Marcevol Concert (2011). In questo progetto, ogni suono è generato dal contrabbasso: percussioni, armonie, melodie e accompagnamenti si fondono grazie all’uso creativo dei loop e di una vasta gamma di tecniche – dall’arco al pizzicato – che rivelano le infinite possibilità timbriche dello strumento. Ne nasce un’esperienza immersiva, un vero viaggio musicale che attraversa culture e epoche: dal medioevo al barocco, dall’Africa all’Andalusia, passando per suggestioni orientali, latine, rock e blues. Nato a Parigi nel 1962, Garcia-Fons ha iniziato con la chitarra classica per poi dedicarsi con passione al contrabbasso, perfezionandosi con il leggendario François Rabbath. Il suo talento lo ha portato ad affermarsi come solista e compositore, ricevendo prestigiosi riconoscimenti e collaborando con grandi nomi come Nguyên Lê, Michel Portal, Paquito D’Rivera, Paul Simon, Carmen Linares, Dhafer Youssef e molti altri. La sua discografia include album di culto come Oriental Bass, Linea del Sur, Le Souffle des Cordes e Farangi. Negli ultimi anni ha pubblicato Cinematic Double Bass – Music for Imaginary Films (2023), una raccolta di paesaggi sonori evocativi, e Blue Maqam (2024), che lo vede esplorare nuove dimensioni musicali insieme a sua figlia Solea alla voce e a un ensemble d’eccezione.

Maggiori info dell’artista su https://www.renaudgarciafons.com/

Link per prenotarsi all’evento: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-renaud-garcia-fons-in-concerto-1368725888979