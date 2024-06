Il primo luglio il Concistoro: deciderà anche la data della canonizzazione di Carlo Acutis - Tuttoggi.info

Il Concistoro presieduto da Papa Francesco deciderà anche la data della canonizzazione di Carlo Acutis, già beato e futuro santo: i dettagli

Il primo luglio 2024 Papa Francesco presiederà un Concistoro Ordinario pubblico per il voto su alcune cause di canonizzazione: tra queste, anche quella del giovane Beato e futuro Santo Carlo Acutis.

Lo rende noto la sala stampa vaticana, che ha diffuso l’elenco delle celebrazioni pontificie fino a settembre.

Il 29 giugno, alle 9.30 nella basilica di San Pietro, Francesco presiederà la Messa nella festività liturgica dei santi Pietro e Paolo, con la benedizione dei Palli per i nuovi arcivescovi metropoliti. Il 7 luglio è in programma la visita pastorale a Trieste, a conclusione della Settimana sociale dei cattolici italiani. Dal 2 al 13 settembre si svolgerà invece il viaggio apostolico in Indonesia, Papua Nuova Guinea, Timor-Leste e Singapore, mentre dal 26 al 29 settembre il Pontefice si recherà in Lussemburgo e Belgio.

Come detto, l’1 luglio è la volta del Concistoro ordinario pubblico per il voto su alcune cause di canonizzazione, in programma nella Sala del Concistoro per le 9: in quell’incontro sarà decisa la data della canonizzazione di Carlo Acutis, del fondatore delle Missioni della Consolata Giuseppe Allamano, dei martiri francescani e maroniti di Damasco, e della fondatrice delle Suore Oblate dello Spirito Santo, Elena Guerra.