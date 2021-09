Ketamina e marijuana pronta per lo spaccio, arrestato pregiudicato di Narni Scalo - Tuttoggi

Ulteriori operazioni di servizio dei Carabinieri di Terni e Narni per spaccio di droga a ed evasione dagli arresti domiciliari

Nell’ambito dei controlli effettuati sul territorio della Compagnia di Amelia, la Stazione Carabinieri di Narni Scalo nella serata di ieri ha arrestato un uomo 43enne del luogo, già noto alle forze dell’ordine, trovato in possesso di 10 grammi di ketamina già suddivisa in 20 dosi pronte per lo spaccio e 520 grammi di marijuana.

Lo stupefacente è stato sequestrato e l’uomo è stato sottoposto agli arresti domiciliari, in attesa del rito direttissimo che si terrà nella giornata di domani 20 settembre.

Nell’ambito degli stessi controlli la Stazione di Narni scalo ha denunciato per detenzione ai fini di spaccio di stupefacente anche un 45enne del luogo, pregiudicato, che a seguito di perquisizione personale è stato trovato in possesso di 4 grammi di cocaina suddivisa in 13 dosi e 1 grammi di marijuana.

TERNI

Nella giornata di ieri, 18 settembre, i militari della Sezione Radiomobile del NOR della Compagnia di Terni hanno denunciato per evasione un 39enne ternano sottoposto ai domiciliari che durante i consueti controlli non era in casa. A seguito della segnalazione operata dai militari, nel giro di poche ore il Tribunale di Sorveglianza di Spoleto ha emesso un provvedimento di aggravamento della misura che è stato immediatamente eseguito dalla Sezione Radiomobile che ha quindi tratto in arresto e condotto in carcere l’uomo.