Judo, trionfo Umbro al Trofeo Città di Camerano - Tuttoggi.info

La squadra regionale conquista il primo posto nella gara a squadre, contesa tra 77 club

In una manifestazione sportiva che ha visto la partecipazione di 350 atleti provenienti da diverse regioni italiane, la nostra Squadra Regionale di Judo ha raggiunto un successo significativo, classificandosi al primo posto al Trofeo Città di Camerano.

Questa vittoria non è solo il risultato del talento individuale, ma anche dell’impegno collettivo di 24 esordienti, categorie A e B, selezionati per rappresentare la nostra regione. La competizione, che si è svolta il 02 dicembre 2023, ha messo in luce il livello elevato degli atleti partecipanti e l’intensa preparazione che ha preceduto l’evento.

Il Presidente del settore Judo, Robertino Camilli, ha espresso il suo orgoglio per il team, congratulandosi con ogni atleta per la dedizione mostrata durante gli allenamenti regionali e la tenacia evidenziata nel corso della competizione. Questo successo è un chiaro segno della crescita qualitativa del judo nella nostra regione.

“Un ringraziamento speciale va alle famiglie degli atleti, che con il loro supporto hanno contribuito a questo straordinario risultato. Inoltre, un plauso particolare è rivolto al Commissario Tecnico Dario Dionisi, al Responsabile del Centro Tecnico Regionale Stefano Poeta e a Roberto Colombini, Tecnico Regionale, per il loro impegno nel seguire e supportare i giovani atleti in ogni fase della competizione”.

Questo trionfo non è solo una vittoria per l’Umbria, ma è anche un esempio di come lo sport possa unire, educare e ispirare. “Continueremo a lavorare sodo – conclude Camilli – per mantenere questi elevati standard e per portare il nostro judo a nuovi livelli di eccellenza”.