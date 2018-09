IV Commissione bloccata | De Luca “Sciatteria amministrativa, mancano il segretario e una stanza”

share

0 shares Share

Tweet

Pin

“Una situazione incresciosa e paradossale che mina gli equilibri istituzionali, impedendo lo svolgimento del ruolo di watchdog al di sopra delle parti della IV commissione. La commissione di controllo e garanzia, a distanza di un mese dall’insediamento, è infatti paralizzata dall’assenza di un segretario verbalizzante e di una stanza dedicata dove poter conservare la documentazione riservata” – è quanto dichiara il consigliere del Movimento 5 Stelle e presidente della Commissione Thomas De Luca in una nota.

“La segreteria ha un’importanza fondamentale a tutela di ogni singolo amministratore e dipendente, nello svolgimento delle sedute e dell’elaborazione delle relazioni. È infatti necessario – scrive De Luca – che le verbalizzazioni vengano effettuate riportando quanto più fedelmente le dichiarazioni degli auditi, senza sintesi o interpretazioni di sorta che possano distorcere le loro dichiarazioni e la narrazione dei fatti. È di dominio pubblico che nel passato recente e meno recente le relazioni, gli atti e la documentazione acquisita dalla commissione siano state oggetto di indagine da parte dell’autorità giudiziaria”.

“Ho richiesto oggi la convocazione di due sedute agli affari generali per i giorni dell’11 e del 13 settembre – conclude il presidente della Commissione – pienamente consapevole che questo costituisce una forzatura in una situazione simile. Ritengo però inaccettabile tacere di fronte a questa paralisi, frutto di sciatteria amministrativa o di una volontà ostruzionistica, e sono pronto ad azioni forti e gesti eclatanti per garantire il rispetto delle istituzioni di cui sono rappresentante”.

share

0 shares Share

Tweet

Pin

Stampa