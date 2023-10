Italia’s Got Talent, la pole dancer umbra Francesca Cesarini vince la tredicesima edizione  - Tuttoggi.info

Campionessa del mondo di para pole dance, l'umbra Francesca Cesarini affetta da una grave malformazione, ha vinto l'edizione 2023 del talent show

Francesca Cesarini, sedicenne di Magione, nata con una rara malformazione, ha trionfato in uno dei talent show più popolari di sempre, Italia’s Got Talent, la cui tredicesima edizione italiana è stata trasmessa su Disney Plus.

Campionessa del mondo per ben due volte di para pole dance, Francesca Cesarini ha vinto con la sua emozionante esibizione sbaragliando la cantante napoletana Flora Donzelli. “Stasera dedico la mia performance soprattutto a me stessa. Se io posso farlo, tutti noi possiamo vincere”. Con queste parole la giovane umbra ha affrontato la finalissima di Italia’s Got Talent 2023 esibendosi di fronte al pubblico del Teatro degli Arcimboldi di Milano e ai giurati Mara Maionchi, Elettra Lamborghini, Khaby Lame e Frank Matano.

Priva dalla nascita di due avambracci e di una gamba, Francesca qualche anno fa ha iniziato a praticare pole dance fino a diventare una campionessa, con l’ultima medaglia d’oro vinta a Losanna nel corso del World pole and aerial championship 2022.

“Voglio fare la pole dance, mi fa sentire libera, sul palo posso fare ciò che voglio e quello che voglio.” Dichiarava l’atleta all’indomani del titolo vinto in svizzera. E non ha mai smesso di allenarsi ed esibirsi, recente la sua partecipazione al Festival dei Tramonti sul Lago Trasimeno. Fino a questo riconoscimento, per il quale i complimenti arrivano anche dal Sindaco di Magione, Giacomo Chiodini, che su Facebook si è complimentato con la giovane concittadina che continua a tenere alto il nome dell’Umbria in Italia e nel Mondo.

Foto in evidenza: Credit Festival dei Tramonti