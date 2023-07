Tiaff Festival dei Tramonti, dal 7 al 16 luglio al Lago Trasimeno - Tuttoggi.info

Tutto pronto per l'evento che vuole valorizzare il territorio del Trasimeno con un programma di arte e cultura

L’incantevole Fattoria Luca Palombaro a Monte del Lago (Magione) ha ospitato la presentazione della prima edizione del TIAFF (Trasimeno International Art Film Festival) Festival dei Tramonti nata da un’idea dell’APS Trasimeno Cultura Futuro e Sostenibilità in collaborazione con il CRAL Cancelloni e con il MISFF, Montecatini International Short Film Festival.

L’evento, che si svolge dal 7 al 16 luglio 2023, offre un programma straordinario per gli appassionati di arte e di cultura e per gli amanti della bellezza del Lago Trasimeno con iniziative che hanno luogo, dal calar del sole fino all’apparir del cielo stellato, all’interno di affascinanti spazi così come all’aperto lungo i sentieri e le antiche vie dei borghi del Trasimeno. Unisce spettacoli, mostre, campus, workshop, turismo dinamico, enogastronomia locale.

Alla presentazione l’Assessore regionale alle politiche agricole e agroalimentari ed alla tutela e valorizzazione ambientale dell’Umbria, Roberto Morroni; il Consigliere Regionale Eugenio Rondini; il Presidente dell’APS, Fabio Cancelloni; l’Amministratore Unico di Sviluppumbria S.p.A., Michela Sciurpa; la Direttrice del GAL Trasimeno Orvietano Francesca Caproni e il Direttore Artistico della Manifestazione, Marcello Zeppi. Presenti anche i Sindaci dei Comuni di Magione e Passignano, Giacomo Chiodini e Sandro Pasquali, e Simona Cancelloni, Presidente del Cral Domenico Cancelloni. A moderare Cristina Panico, Event Manager dell’azienda Cancelloni, che ha introdotto il tema del tramonto visto come “uno dei fenomeni più eccezionali della natura, con i tramonti sul Trasimeno esaltati anche dal National Geographic”.

Gusta, Vivi, Ammira: questi i tre temi focali intorno ai quali si snoda un programma ricco di iniziative, per adulti e bambini, legate al mondo dell’arte culinaria, con degustazioni narrate che raccontano la storia e la cultura del cibo umbro, convivi al calar del sole e sotto le stelle, street food e mercatini. Ma anche musica, danza, cinematografia e cultura con laboratori e workshop che offrono un’opportunità unica di apprendimento e interazione con importanti artisti ed esperti del settore. Infine il turismo dinamico con iniziative outdoor organizzate da istruttori e guide professioniste per godere appieno del patrimonio naturalistico locale.

Roberto Morroni, l’Assessore regionale alle politiche agricole e agroalimentari ed alla tutela e valorizzazione ambientale dell’Umbria

“Un contesto mozzafiato e uno sforzo organizzativo di qualità. Questo evento lascerà il segno perché è uno di quelli che contribuisce ad affermare quell’identità dell’Umbria fresca e dinamica. L’Umbria è uno scrigno sotto tanti punti di vista, gli ingredienti per fare bene ci sono ma non basta averli, devono essere miscelati insieme nel modo giusto e il Festival dei Tramonti saprà farlo. “

Eugenio Rondini, Consigliere regionale

“Il Trasimeno è un luogo splendido che quest’anno supererà il milione di presenze, terzo polo turistico in Umbria. Le politiche regionali stanno mettendo in atto azioni importanti ma il supporto di imprenditori come Fabio e Simona Cancelloni è fondamentale per la valorizzazione di questo territorio.”

Fabio Cancelloni, Presidente dell’APS Trasimeno Cultura Futuro e Sostenibilità

“La nostra famiglia ha sempre dato grande attenzione al territorio. Monte del Lago sarà il fulcro dell’evento ma sono coinvolte anche altre località del Comune di Magione e Passignano. La volontà è quella di coinvolgere tutti i borghi del Trasimeno nel corso delle prossime edizioni.”

Michela Sciurpa, Amministratore Unico di Sviluppumbria S.p.A

“Il bilancio sociale appena presentato racconta di come Sviluppumbria supporti le imprese, sostenga il territorio e le famiglie. Stiamo promuovendo enogastronomia e luoghi e ci interfacciamo costantemente con gli imprenditori. C’è bisogno di vivacizzare l’Umbria e di valorizzarla con eventi come il Festival dei Tramonti. Per questo siamo orgogliosi di contribuire.”

Francesca Caproni, Direttrice del GAL Trasimeno Orvietano

“Ai tramonti del Trasimeno non ci si abitua mai. I loro colori mettono la pace nel cuore. Questi eventi possono essere un’attrattiva seria per un turismo di nicchia che fa la differenza nel sostegno all’economia. Ogni 7 anni studiamo i dati statistici e gli ultimi analizzati ci dicono che stiamo andando nella direzione giusta: l’Umbria e in particolare il Trasimeno hanno numeri, in alcuni casi, anche superiori alla pre-pandemia. Bellezza e cultura sono economia.”

Simona Cancelloni, Presidente del Cral Domenico Cancelloni

“Ci hanno chiesto se fossimo convinti della scelta delle date vista la concomitanza con Umbria Jazz. Lo siamo. Per noi è un valore aggiunto e non una criticità. Creare Valore è il nostro filo conduttore. Ci vuole coerenza e unità di intenti, questo è lo spirito con cui approcciamo questo Festival e con il quale ci siamo fatti promotori di veicolare l’evento anche ai nostri tanti clienti e collaboratori in Italia e all’estero.”

Marcello Zeppi, Direttore Artistico della Manifestazione

“Per organizzare un evento con 170 appuntamenti era necessaria un’azione di mecenatismo e per questo ringrazio la Famiglia Cancelloni. Abbiamo bisogno di bellezza e armonia e questo Festival ne racchiude tanta. Durante questi giorni narreremo il Lago Trasimeno attraverso nuove immagini che entreranno a far parte della storia del territorio.”

Info, programma e prenotazioni su www.festivaltramonti.it

In collaborazione con Cral Domenico Cancelloni e MISFF, Montecatini International Short Film Festival | Con il Patrocinio di Regione Umbria, Comune di Passignano sul Trasimeno, Comune di Magione, CIANS Comitato Italiano Associazioni Nazionali Storiche, Movimento Turistico dell’Olio Umbria | Con il sostegno del GAL Trasimeno Orvietano e della Fondazione Perugia