Italia viva, primo incontro tra le delegazioni umbre

In Umbria Italia viva prova ad approfittare di un Pd ancora scosso dal risultato elettorale per guadagnare terreno. Gli aderenti umbri del partito fondato da Matteo Renzi si sono ritrovati per un primo incontro a Foligno.

“A conclusione della decima edizione della Leopolda, durante la quale é ufficialmente nata la nuova ‘casa’ politica di Matteo Renzi – si legge in una nota di Italia Viva Umbria – e di quanti si riconoscono nella Carta dei valori presentata nell’occasione insieme al simbolo, anche sul nostro territorio regionale è sorto grande interesse. Moltissime le richieste di informazioni e partecipazione attiva da parte di persone già politicamente impegnate, da amministratori locali e da semplici cittadini che negli ultimi tempi non si riconoscevano più nelle forze politiche tradizionali”.

Erano presenti all’incontro i senatori Nadia Ginetti e Leonardo Grimani oltre a delegazioni da diversi comuni dell’Umbria : Perugia, Terni, Foligno, Orvieto Corciano, Nocera Umbra, Gualdo Tadino,Castiglione del Lago, Gubbio, Magione, Umbertide, Spoleto, Pietralunga, Montefalco, Gualdo Cattaneo, Giano, Valtopina e San Giustino.

Nell’incontro si è discusso della situazione politica attuale, sia nazionale che regionale. “In un clima particolarmente cordiale ed entusiasta – prosegue la nota – i presenti hanno evidenziato la volontà di contribuire a costruire una forza inclusiva ed aperta, basata sul rispetto reciproco delle persone e pronta a contrapporsi alla destra sovranista e populista attraverso proposte concrete da avanzare nell’interesse dei cittadini. Metteremo volontà ed entusiasmo a disposizione della comunità. Chiusa una stagione fatta di polemiche, inizia così il nostro anno zero, con sorriso e impegno per il futuro. L’obiettivo a breve termine – si legge – è quello di organizzare entro un paio di settimane una presentazione del nuovo partito politico con la presenza di esponenti nazionali di spessore“.

