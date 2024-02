Italia medaglia d'oro nella coppa del mondo di scherma | C'è anche il ternano Foconi - Tuttoggi.info

L’Italia trionfa in Egitto e conquista l’oro. Nel gruppo che ha battuto il Giappone, oltre al ternano Alessio Foconi, ci sono Daniele Garozzo, Filippo Macchi e Tommaso Marini. E all’atleta ternano arrivano le congratulazioni dell sua terra.

La Provincia di Terni “si unisce oggi a tutti i cittadini nell’esprimere i più sentiti complimenti al nostro campione ternano, Alessio Foconi, per la sua straordinaria prestazione e la vittoria nella Coppa del Mondo di fioretto avvenuta nel corso del weekend a Il Cairo. La Presidente Laura Pernazza esprime profonda ammirazione per l’eccezionale talento e la determinazione dimostrati da Alessio Foconi e dal suo team, che li ha portati alla conquista dell’oro in una competizione così prestigiosa”.

“L’intera comunità ternana è orgogliosa di poter celebrare un altro trionfo nel mondo dello sport, confermando la nostra città come culla di grandi campioni. La Presidente Pernazza inoltre augura a Alessio Foconi e al team azzurro del fioretto ulteriori successi e traguardi straordinari nel loro percorso sportivo, portando sempre più in alto il nome di Terni nel panorama internazionale. L’amministrazione provinciale sta lavorando molto – conclude la nota- per diffondere i valori dello sport fra i giovani e sicuramente inviteremo Alessio Foconi a partecipare con noi a questa missione”.