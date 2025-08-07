IT.A.CÀ Festival del Turismo Responsabile - Tappa Valnerina e Valle Spoletana - Tuttoggi.info

Tappa Valnerina e Valle Spoletana

IT.A.CÀ – Festival del Turismo Responsabile

8-10 agosto 2025 | 22-24 agosto 2025

CUSTODIRE IL FUTURO

dalle scelte di oggi, il volto del domani





Sei appuntamenti organizzati a Spoleto, Sant’Anatolia di Narco, Campi di Norcia, Mucciafora (Poggiodomo), Ruscio (Monteleone di Spoleto) e Ceselli (Scheggino)

“Custodire il futuro” ci invita a riflettere sul rapporto tra presente e futuro, tra cura e trasformazione, conservazione dell’esistente e apertura alle possibilità a venire.

“Custodire il futuro” è forgiare il volto del domani attraverso le scelte di oggi, nella consapevolezza che ogni decisione, piccola o grande, è un seme che germoglia nel tempo. Perché le azioni di ognuno, collettivamente intrecciate, plasmano la trama del nostro mondo futuro, come mani sapienti che modellano la creta.

“Custodire il futuro” significa fare scelte responsabili oggi per garantire un domani vivibile. È un invito ad abbracciare una visione lungimirante, come suggerisce il filosofo e storico tedesco Hans Jonas con il suo “principio di responsabilità”: bisogna agire in modo che le conseguenze delle nostre azioni siano compatibili con la permanenza di una vita autenticamente umana sulla Terra. In questo senso, il turismo responsabile promosso da IT.A.CA’ – Festival del turismo responsabile è una pratica di cura e trasformazione che si oppone alla logica predatoria del turismo di massa.

Intorno a queste suggestioni le nostre amate Terre di Pietra e d’Acqua ospiteranno ancora IT.A.CA’, il Festival del Turismo Responsabile – 17^ Edizione, dando vita alla Tappa Valnerina e Valle Spoletana. Una delle 20 tappe (in 11 regioni) di cui si compone il calendario nazionale del Festival.

In totale saranno sei gli appuntamenti che il Parco Culturale Ecclesiale “Terre di Pietra e d’Acqua” dell’Arcidiocesi di Spoleto-Norcia organizzerà dal 8 al 10 e dal 22 al 24 agosto in aderenza ai principi del turismo lento: invitare a scoprire luoghi e culture in maniera responsabile e inclusiva, lanciando un’idea di turismo più etico e rispettoso dell’ambiente e di chi ci vive, all’interno del quale non c’è più il turista ma bensì il cittadino temporaneo.

Le iniziative, organizzate in collaborazione con il “Museo della Canapa” di Sant’Anatolia di Narco (PG), l’Associazione Turistica Pro loco di Mucciafora, l’associazione Pro Loco di Ruscio, l’Agriturismo Fonte Antica di Campi di Norcia, l’Associazione Il Filo Rosso di Spoleto, con il sostegno dei Comuni di Spoleto, Sant’Anatolia di Narco e Scheggino, saranno un’occasione per esplorare e scoprire il territorio, intrecciando insieme natura, storia, racconti e saper fare.

Lo spirito che anima l’intero percorso si ispira ai principi della Laudato si’, promuovendo la custodia e l’innovazione del patrimonio locale, affinché diventi eredità viva per le generazioni future.

Questo il programma sintetico dell’evento, al link maggiori dettagli e info: