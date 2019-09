Ispezione del Sappe al carcere di Capanne: chiesto un “immediato potenziamento dell’organico”

Dopo le rivolte, le risse, le aggressioni ed il suicidio di un detenuto negli scorsi giorni, protesta la Polizia Penitenziaria in servizio nel carcere di Capanne a Perugia per le pesanti condizioni lavorative e nella mattinata di mercoledì 4 settembre una delegazione della Segreteria Generale del Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria SAPPE, guidata dal Segretario Generale Donato Capece, ha visitato la struttura detentiva del capoluogo umbro per una visita ed una ispezione dei posti di servizio interni.

Era presente il segretario generale del SAPPE Donato Capece, che ha preso atto del fatto che a giorni arriveranno dieci nuove unità per l’organico del carcere perugino e, come già annunciato dal ministro, alcuni dei detenuti “più facinorosi” saranno allontanati. Ma l’attenzione non deve calare: “Dobbiamo dare una risposta immediata sul potenziamento dell’organico, e un’inversione di tendenza sulla vigilanza dinamica”. Come spiega l’associazione Antigone, la sorveglianza dinamica prevede “l’apertura delle celle per i soggetti detenuti in media e bassa sicurezza per almeno 8 ore al giorno e fino a un massimo di 14, la possibilità per gli stessi di muoversi all’interno della propria sezione e auspicabilmente all’infuori di essa e di usufruire di spazi più ampi per le attività, e il contestuale mutamento della modalità operativa in sezione della Polizia penitenziaria, non più chiamata ad attuare un controllo statico sulla popolazione detenuta, ma piuttosto un controllo incentrato sulla conoscenza e l’osservazione della persona detenuta”.

Un cambiamento su cui il Sappe ha espresso contrarietà sin da subito, e contro cui oggi Capece torna a puntare il dito: “È stato un errore del governo precedente: un conto è la sicurezza dinamica, un conto la vigilanza dinamica: per il governo, il governo precedente, lo dico con chiarezza, significava meno poliziotti e più tecnologia. In Europa invece significa che c’è un poliziotto con la tecnologia a disposizione per garantire sicurezza. In sintesi, qui negli istituti, abbiamo una grave carenza di personale (a livello nazionale si parla di 4.500 agenti in meno): non ce la facciamo più a fare servizio, ci sono agenti che fanno 8-9 ore di servizio per turno, e sono turni massacranti”.

Il segretario generale del Sappe ha anche ricordato che “Abbiamo un alto numero di detenuti stranieri: a Capanne, su 349 detenuti presenti, 270 sono detenuti stranieri. Vorrei capire perché. La sensazione è che tutti i detenuti che non piacciono alla Toscana trovino posto a capanne, una sorta di ‘discarica’ dei detenuti. Qualcosa comunque – ha concluso – si sta muovendo: a giorni arriveranno dieci nuove unità per l’organico del carcere perugino e, come già annunciato dal ministro, alcuni dei detenuti considerati più pericolosi saranno allontanati”.

