Al via le iscrizioni per il 1° Rally "Città di Foligno" | Ecco il programma

Tutto il programma dell'evento destinato a coinvolgere tutto il comprensorio

Al via alle iscrizioni per il 1° Rally Città di Foligno, previsto il 9 e 10 aprile, una delle grandi novità della stagione dei rallies italiani. Il periodo di accoglienza delle adesioni arriverà sino a mercoledì 30 marzo.

Le novità della gara

Una gara tutta nuova in una location che i cultori delle gare a fondo sterrato non hanno mai “battuto”, in provincia di Perugia, si presenta dunque già con grandi argomenti, quelli appunto di avere un percorso inedito e proponendo una sfida sul campo che si annuncia quanto mai “calda”, data dalla classifica estremamente corta del Challenge Raceday Rally Terra, di cui è l’ultimo appuntamento, quello quindi che andrà ad assegnare il titolo.

Il lavoro sul territorio

Importante, nella fase preparatoria dell’evento, il lavoro sul territorio da parte dello staff di PRS GROUP, della struttura facente capo ad Oriano Agostini, avendo conosciuto un forte entusiasmo ed una significativa unione di intenti con le Amministrazioni locali, a partire dal Comune di Foligno, per proseguire con quelle di Nocera Umbra (la cui Amministrazione ha istituito un Trofeo a nome della città stessa) ed Assisi e grazie anche alla rilevante collaborazione di Paolo Galli, referente presso il comune folignate per il rally.

La Divina commedia

Una unione di intenti che vede l’evento quale ideale spinta per l’immagine del territorio, utile sostegno per il comparto turistico-ricettivo della bella pianura della Valle Umbra, con i suoi dolci rilievi collinari e i contrafforti della dorsale appenninica centrale. Luoghi anche ricchi di importanti memorie storiche, come ad esempio il fatto che nella città della Quintana fu stampata, nel 1472, la prima edizione della Divina Commedia.

Il programma

Il programma di gara prevede il Ritiro Accrediti e documentazione di gara per i concorrenti sarà venerdì 8 aprile dalle 18,00 alle 21,00, le ricognizioni del percorso sono invece previste sabato 9 aprile dalle 10,00 alle 15,00, nel pieno rispetto del Codice della Strada. Sempre sabato 9 aprile, dalle ore 08,00 alle 13,00, sono previste le operazioni di verifica tecnica al parco assistenza, mentre lo Shakedown (test con le vetture da gara), sarà dalle 14,00 alle 18,00. La sfida è prevista tutta alla domenica, 10 aprile. Sarà caratterizzata da due diverse prove speciali che per tutti i concorrenti saranno nuove. La partenza dalle ore 7,30 che avverrà dal Parco Assistenza di Foligno (situato nella zona industriale “La Paciana”), mentre l’arrivo, con premiazione sul palco, sarà dalle ore 18,00 in Piazza della Repubblica a Foligno.

Quartier generale della manifestazione (segreteria, sala stampa, direzione gara, ecc) sarà al Palazzetto dello Sport di Foligno (compreso ritiro accrediti). Farà parte dell’evento anche la Premiazione del Campionato Raceday, nel tardo pomeriggio, ore 19/19,30 circa, all’Auditorium in Piazza San Domenico a Foligno.

PROGRAMMA DELL’EVENTO

Apertura iscrizioni Giovedì 10 Marzo

Chiusura iscrizioni Mercoledì 30 Marzo

Venerdì 8 Aprile

ore 18,00/21,00 Ritiro accrediti ai concorrenti iscritti e distribuzione Road-Book alla Segreteria Rally (Palazzetto dello Sport)

Sabato 9 Aprile

ore 08,00/13,00 Verifiche Tecniche al Parco Assistenza, Zona Ind. La Paciana, Foligno (Pg)

ore 10,00/15,00 Ricognizioni autorizzate (3 passaggi totali)

ore 14,00/18,00 Shakedown

Domenica 10 Aprile

ore 07,30 Partenza – Parco Assistenza, Zona Ind. La Paciana, Foligno (Pg)

ore 18,00 Arrivo con premiazione (sub-judice) – Piazza della Repubblica, Foligno (Pg)