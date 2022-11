Il controllo della polizia: niente autorizzazioni per cibo e bevande, mancato rispetto delle norme e presenza di una ragazza non socia

Irregolarità nel circolo privato, multa da 16mila euro. Questa la sanzione al termine del controllo effettuato nel locale dagli agenti della polizia di Stato del Commissariato di Città di Castello.

Nel corso delle verifiche, gli operatori hanno riscontrato che i gestori dell’attività avevano assunto un atteggiamento evasivo, rimanendo in disparte. Hanno inoltre rilevato che a somministrare alimenti e bevande fosse presente una ragazza che dagli accertamenti è risultata non essere socia del circolo, né in possesso dell’autorizzazione obbligatoria indispensabile alla somministrazione di cibi e bevande, oltre alla prevista abilitazione HACCP obbligatoria per legge.