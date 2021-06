Iron Man, meglio il cashmere Cucinelli della corazza

L'attore Robert Downey Jr ha fatto visita all'imprenditore nel borgo di Solomeo insieme a Jeremy Strong | "Sintonia da questo incontro"

Robert Downey Jr ha lasciato per un giorno la corazza di Iron Man preferendo il morbido cashmere di Brunello Cucinelli. La star di Hollywood, in vacanza in questi giorni in Umbria, insieme al collega Jeremy Strong ha fatto visita all’imprenditore nel borgo di Solomeo.

Foto di rito, che lo stesso Cucinelli ha accompagnato sui propri canali social con queste parole: “Con grande gioia abbiamo accolto Robert Downey Jr e Jeremy Strong – scrive Cucinelli -, che ringrazio per averci fatto visita nella nostra amata Solomeo. Assieme abbiamo discusso a lungo di armonia, custodia, responsabilità e del nostro futuro. Conserverò nel cuore e nella mente la sintonia nata da questo incontro. Apprezzo molto l’impegno di Robert nel favorire e nel far crescere progetti e idee a tutela del Creato. Gli obiettivi della sua @officialfootprintcoalition la rendono particolarmente vicina ai nostri valori e a quei principi di Armonia con la Terra Madre che da sempre ispirano le nostre azioni. Sono convinto che stiamo vivendo un momento di rinascita etica, spirituale e sociale, guidati dalla ricerca di nuovi equilibri verso quella che amo definire Umana Sostenibilità”.