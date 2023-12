"Io mi difendo da sola", oltre 100 donne altotiberine ai corsi per la sicurezza personale - Tuttoggi.info

A Città di Castello la consegna degli attestati di merito per il corso organizzato e condotto dal Maestro Daniele Russo, anch'esso premiato con il Grifone d'Oro

Si è svolta nei giorni scorsi, nella sala consiliare di Città di Castello, la consegna degli attestati di merito alle donne che hanno partecipato al corso di difesa personale “Io mi difendo da sola”, organizzato con successo dal Maestro Daniele Russo (5° Dan Aikido Issask-Csen) in collaborazione con NovaMusica 3.0.

L’evento, patrocinato dal Comune tifernate, rappresenta un significativo passo avanti nella promozione della sicurezza personale delle donne, che hanno aderito numerosissime, arrivando a superare oltre 100 iscrizioni in tutta la Valtiberina.

Il corso, ideato e condotto da Daniele Russo, esperto riconosciuto aikidoka a livello internazionale, ha offerto alle partecipanti non solo tecniche pratiche di autodifesa ma anche un potente strumento di empowerment tramite numerosi incontri, svoltisi con esperti ed esperte del settore, le avvocatesse Silvia Fiorucci e Benedetta Paolieri, che hanno condotto l’argomento “Codice Rosso”/“Codice Rosso Rafforzato”, Marta Tosti, psicologa e psicoterapeuta che ha parlato di femminicidio e profilo dell’abusante e il prof. Guglielmo Pacchiarotti, giudice del tribunale dei minori di Roma e presidente del Gruppo Supporto Gestione Crisi.

Il sindaco di Città di Castello Luca Secondi ha sottolineato nel suo intervento l’importante impegno svolto per la comunità dal Maestro Russo, complimentandosi con tutte le donne presenti. Presenti all’appuntamento anche l’assessora alle pari opportunità Letizia Guerri, il presidente Csen Perugia prof. Giuliano Baiocchi, il prof. Silvano Petturiti per Novamusica 3.0 ed una delegazione Anc con a capo Mario Menghi.

L’attestato di merito del corso “Io mi difendo da sola”, rappresenta un simbolo tangibile del coraggio e della determinazione dimostrati nel perseguire l’autosufficienza e la sicurezza personale. L’importanza di questo corso risiede nella sua capacità di fornire alle donne gli strumenti necessari per difendersi in situazioni potenzialmente pericolose, promuovendo al contempo una maggiore consapevolezza e fiducia in se stesse.

Nella stessa serata il presidente Csen Baiocchi ha consegnato Maestro Daniele Russo il Grifone d’Oro al merito, per la sua attiva presenza su scenari nazionali ed internazionali e l’impegno dimostrato in questo progetto.