Investito all'uscita di scuola, grave 12enne - Tuttoggi.info

È ricoverato in rianimazione, in prognosi riservata, il ragazzino di 12 anni investito martedì all’uscita di scuola, in via I Maggio a Terni. Il dodicenne è stato investito dall’auto condotta da una 35enne ternana ed ha riportato vari traumi e fratture, tra cui un trauma cranico e la frattura del bacino. Soccorso dal personale del 118, è stato portato all’ospedale Santa Maria.

A rimanere ferita anche una tredicenne che viaggiava a bordo dell’auto e che nell’impatto ha riportato la frattura dello sterno con una prognosi di 30 giorni. Sul posto la polizia locale per i rilievi del caso.